Bäume im Wasser und überspülte Uferbereiche: Das jüngste Mini-Hochwasser in Wangen war auch ein, wenn auch kleiner, Belastungstest für die im Stadtbereich nun fertig naturnah umgestaltete Argen. Die SZ hat sich ein erstes Bild gemacht, wie sich die sogenannte Renaturierung bewährt.

Hoffnung auf mehr Schutz vor Hochwasserfluten

Von 2021 an und bis heute hat die Wangener Argen an vielen Stellen ein neues Gesicht bekommen, denn sie ist im Zuge der Vorbereitungen für die Landesgartenschau renaturiert, also naturnah umgestaltet worden. Konkret heißt das: Der Flusslauf wurde kurviger, erhielt durch abgeflachte Ufer und Altarme mehr Platz und so letztlich auch zusätzlichen Lebensraum für die Pflanzen- und Tierwelt.

Die Stadt erhofft sich dadurch auch, wo möglich, eine geringere Strömungsgeschwindigkeit und dadurch mehr Schutz vor Hochwasserfluten. Deutlich verändert hat sich die Obere Argen im Hinteren Ebnet bei der Raible-Wiese, im Stadtgarten neben der Altstadt, bei der Argeninsel, zwischen Bahnbrücke und ehemaligem Landfahrerplatz sowie an der Argenwiese beim Erba-Gelände.

Fluss arbeitet sich am Prallhang ab

Für diese Stellen war das Mini-Hochwasser mit Wasserständen (Pegel Epplings) von knapp 1,80 Meter ‐ der Normalwert liegt bei rund 40 Zentimetern, kritisch wird es bei rund drei Metern ‐ eine kleine Belastungsprobe. Zu sehen war dies im Hinteren Ebnet, wo die baulichen Arbeiten zur Revitalisierung des Flusses bereits abgeschlossen sind und bis Jahresende die Bepflanzung des Uferbereichs ansteht. Der sogenannte „Rehgarten“ vor der Brücke Bad Briel wurde teilweise überflutet und so der Argen überlassen, andere Bereiche bei den ins Flussbett gesetzten Strukturelementen wurden ausgespült ‐ so wie sich das die Planer vorgestellt hatten. Am Prallhang nach der Rampe konnte sich der Fluss mit seinem neuen Verlauf „abarbeiten“, der Altarm füllte sich und bot so Fischen ein Rückzugs- und Ruhegebiet.

Auch im Stadtgarten breitete sich die Argen in den Flachwasserbereich aus. Die Gräser am Ufer waren überspült, die unterste Stufe der Betontreppe war bei einem Pegel von etwa 1,60 Meter aber noch begehbar. Ein ähnliches Bild bot sich auf Höhe der Argeninsel und der Kleingärten hinter der Bahnbrücke, wo sich der Fluss in die abgeflachten Buchten ausbreitete und dort gepflanzte Bäume und Sträucher unter Wasser setzte. Eine Entenfamilie beobachtete am flachen Ufer die vorbeirauschenden Wassermassen aus sicherer Entfernung.

Der Altarm am „neuen Argenknie“ füllt sich

Mit am meisten ist der Fluss bei der Argenwiese umgestaltet. Auch hier, auf Höhe der Erba-Werksgärten, wurde die Obere Argen umgelenkt und fließt nun ‐ ähnlich wie im Hinteren Ebnet ‐ in einem Bogen Richtung Hang, unter der neuen Brücke hindurch und anschließend zurück in ihr altes Bett. Auch beim „neuen Argenknie“ stand die ufernahe Bepflanzung im Wasser, lagerte sich an den Prallhängen Treibgut ab und füllte der Fluss seinen Altarm auf.

Vorläufiges Fazit: Die jüngste Bewährungsprobe hat die umgestaltete Argen bestanden. Ob das auch beim nächsten, „echten“ Hochwasser der Fall ist, wird sich zeigen.