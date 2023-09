Wangener Landwirtin fürchtet neue Gentechnik-Regeln

„Wir sollen uns ein Kleid nähen, aber Nadel und Faden nimmt man uns weg.“ Diesen Vergleich zieht Bärbel Endraß vom Biohof Endraß in Primisweiler, wenn sie über die neuen Pläne zum Umgang mit bestimmten gentechnischen Methoden in der Landwirtschaft spricht. Die EU-Kommission will entsprechende Vorschriften lockern. Gegner dieser Pläne haben am Dienstag in Stuttgart auf dem Schlossplatz eine Podiumsdiskussion veranstaltet und Infostände angeboten. Bärbel Endraß war als eine der Organisatoren dabei.

Endraß ist Sprecherin des Aktionsbündnisses

Die Veranstaltung „Bleibt uns von Acker und Teller! Neue Gentechnik regulieren, Wahlfreiheit erhalten, Patente stoppen!“ wurde vom Aktionsbündnis gentechnikfreie Landwirtschaft Baden-Württemberg organisiert, einem Zusammenschluss von diversen Verbänden aus Kirche, Naturschutz und Landwirtschaft. Endraß fungiert als eine von drei Bündnissprechern. Die Wangener Landwirtin ist stellvertretende Vorsitzende der baden-württembergischen Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (ABL).

Bei der Veranstaltung diskutierten laut Pressemitteilung Landwirte, ökologische Pflanzenzüchter und Betroffene der gentechnikfrei wirtschaftenden Wertschöpfungskette mit fachlichen Vertretern der Politik. Die Podiumsdiskussion bot Raum für einen intensiven Austausch über die Auswirkungen des EU-Kommissionsvorschlags und die möglichen Konsequenzen für die Landwirtschaft in Baden-Württemberg, teilt das Aktionsbündnis mit.

In der EU gelten strenge Regeln für Gentechnik

Was gentechnisch veränderte Nutzpflanzen für den Lebensmittelbereich angeht, gibt es in der EU bislang strenge Vorgaben, was die Zulassung, Risikobewertung und Kennzeichnung anbelangt. Die EU-Kommission hat jüngst vorgeschlagen, diese Regelungen zu lockern. Das betrifft Pflanzen, die mit bestimmten gentechnischen Methoden verändert werden. Der Vorschlag zielt grob darauf ab, die Entwicklung von Pflanzensorten zu fördern, die Klimawandel und Schädlingen gegenüber resistenter sind, und diese schneller aufs Feld zu bringen.

„Als Aktionsbündnis setzen wir uns nachdrücklich für die Beibehaltung der bestehenden EU-Gentechnikregeln ein“, sagt Bündnissprecherin Endraß. Der vorgelegte Verordnungsentwurf sei abzulehnen. Konkret verlangt das Bündnis eine umfassende Risikoprüfung für alle neuen gentechnisch veränderten Organismen.

Bündnis geht es um Regulierung der Gentechnik

„Es geht nicht um ein Für oder Gegen Gentechnik“, betont Endraß, „sondern darum, dass die Regeln wichtig sind.“ Das Bündnis fordert, dass Gentechnik klar erkennbar bleiben muss über die ganze Wertschöpfungskette, vom Acker bis zum Endprodukt im Laden. Das sei wichtig für die Wahlfreiheit von Erzeugern und Verbrauchern. Auch fürchtet das Bündnis um die Vielfalt von Saatgut. Es müsse verhindert werden, dass neue Gentechnologien „zu einer Flut an Patenten und zur Monopolisierung des Saatgutmarktes durch wenige Großkonzerne führen“.

„So ein Betrieb, wie wir ihn haben, könnte nicht weiter existieren“, sagt Endraß über die angenommen praktischen Folgen, sollte der Vorschlag durchgehen. Der Biohof Endraß setzt auf die Direktvermarktung gentechnikfreier Produkte, vor allem Eier, aber auch Gemüse und Christbäume. Die Landwirtin fürchtet Verunreinigungen durch Gentechnik und infolge einer geplanten Deregulierung massiv steigende Kosten und Haftungsrisiken.

Weitere Aktionen auch in Wangen und Leutkirch geplant

Endraß findet, „die bestehenden Regeln sind gut. Sie machen Gentechnik möglich, aber das andere auch. Wenn man das ändern und beschleunigen will, kann man für einzelne Sorten die Hürden senken. Aber nicht grundsätzlich. So wird ein Blankoscheck ausgestellt.“ Demnächst will sie auch auf den Wochenmärkten in Wangen und Leutkirch Infostände machen.