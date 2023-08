„I‘m Singing in The Rain“. Dieser Gassenhauer aus den 1950ern könnte als Motto über der diesjährigen Wangener Kulturnacht stehen. Denn die Kulturbegeisterten aus nah und fern ließen sich vom Regen und den dunklen Wolken nicht abhalten und strömten zu Hunderten zu den rund 50 Veranstaltungen, die zum Großteil nach drinnen verlegt worden waren.

„Wir hatten hier 430 Besucherinnen und Besucher in zwei Stunden“, zählte Hans–Peter Reutemann auf seiner Strichliste. Er stellte gemeinsam mit Barbara Klarmann im Giebelsaal der Badstube filigrane Stiche und farbintensive Gemälde aus. Wohin man auch kam, überall sah man Menschentrauben vor den Türen und gut besuchte Räume, in denen häufig kein Sitzplatz mehr zu bekommen war.

„Wir haben uns ein kleines Programm zusammengestellt und ziehen jetzt von einer Veranstaltungsstätte zur nächsten“, erklärte ein Ehepaar, das gerade den „Frei erzählten Geschichten“ von Brigitta Haug und Uli Speer in der Eselmühle gelauscht hatte. Eine Besucherin aus Weingarten meinte: „Man darf sich vom Wetter nicht die Stimmung verderben lassen.“

Brekkie's Inn spielten im Wartehäuschen der Bushaltestelle am Bahnhof fröhlich auf und sorgten mit Teppichen geradezu für eine gemütliche Atmosphäre. (Foto: kbo )

Und die Stimmung war durchweg gut, angesichts des vielfältigen Programms, das die Stadt gemeinsam mit Kultureinrichtungen, Künstlern, Kirchen und Vereinen auf die Beine gestellt hatte. Viele bedauerten, dass manche Angebote ausfielen, wie die Bewirtung auf dem Marktplatz.

Jeder kann sich seinen eigenen Konzertabend zusammenstellen

Wer Lust hatte, konnte sich zum Beispiel einen regelrechten Konzertabend zusammenstellen: Gesang, Jazz, Pop und Rock, Klassik, Folk, ja sogar Zen–Klänge — eine bunte Mischung aus Musikstilen sorgte für Abwechslung. Das Publikum genoss die Rhythmen, sang mit, tanzte, swingte, klatschte und freute sich über stimmungsvolle Darbietungen. Die Chöre und Musiker hatten in Sachen Wetter auch Tröstliches im Repertoire, so intonierte „gospel & more“ in der prall gefüllten Evangelischen Stadtkirche „Somewhere over the rainbow“, und die Hallodrian Jazzband gab in der Spitalkirche „On the sunny side of the street“ zum Besten.

Bis hinaus auf die Treppe standen die Zuhörer, als der Chor „gospel & more“ in der Evangelischen Stadtkirche auftrat. (Foto: kbo )

In diesem Jahr stellte das Kulturamt einen Veranstaltungsreigen mit bekannten und beliebten Künstlern wie ganz neuen Acts zusammen. Gerade die Musikszene aus Wangen und Umgebung legte sich dabei besonders ins Zeug. Einmal mehr wurde deutlich, wie viele Orte sich für solche Veranstaltungen eignen: die Stadtbücherei ebenso wie Kirchen, das Gemeindehaus St. Martin, das Mohrhaus oder auch einige Gaststätten. Selbst das Wartehäuschen am Busbahnhof funktionierte Brekkie’s Inn kurzerhand zum wohnlichen Auftrittsort um.

Wenn der frühere Orgelschüler in die Tasten greift

Wie überall gingen auch die Zuschauer in der Martinskirche richtig mit, als Georg Endewitz in die Geheimnisse seiner Rieger–Orgel einführte und ein munteres Potpourri darbot. So intonierte er gemeinsam mit den Besuchern den Gefangenenchor aus Nabucco und bat an anderer Stelle einen Zuhörer zu sich an die Orgel. Es handelte sich um seinen ehemaligen Schüler, Noah Werner, der fortan zu Bachs berühmter Toccata gemeinsam mit ihm gekonnt in die Tasten griff.

Für nachdenkliche und ernste Momente sorgten das Prateser Tanzensemble Natya Gioia mit „Der rote Rabe hat einen Traum“ und die Theatergruppe Kiesel mit ihrem Stück „Auf’m Goddesagger“. Tilman Schauwecker, der gebürtige Wangener und jetzige Umweltminister Thüringens, Bernhard Stengele, die ukrainischen Sängerin Natalia Horkuschova und Pianist Paul Amrod spielten unverdrossen draußen auf dem früheren Friedhof. Und wurden mit einem Regenstopp und zahlreichen Zuschauern für ihr Durchhaltevermögen belohnt.

Die Truppe spielte mit einem „mir wartet auf Godot“ vor einer in blaues Licht getauchten Friedhofskulisse einerseits auf eine absurde Realität an. Andererseits stellten sie an sich und die Zuschauer die Frage „wie können wir weiterleben“, angesichts der Massengräber und zerbombten Städte in der Ukraine. So geriet das Stück zu einer Mahnung für Frieden und Solidarität.

Appelle für den Frieden

Auch das Prateser Tanzensemble Natya Gioia befasste sich in seiner femininen Performance mit den bewaffneten Konflikten der Welt und gab der Hoffnung Ausdruck, „dass die Aufführung zum Nachdenken über die Bedeutung des Friedens anregt“, wie es auf dem Flyer heißt. Zu teils archaisch anmutenden Gesängen, stampfenden Rhythmen oder harmonischen Flötentönen bewegten sich die Tanzenden mal fließend, stolz und erhaben, dann wieder scheinbar unsicher oder auch zackig. Herauskam eine dreiviertelstündige gleichermaßen anrührende wie verstörende Vorführung, die manchem Zuschauer ein paar Tränen entlockte.

Die Besucher verließen trotzdem die Veranstaltungen vielfach mit einem Lächeln auf dem Gesicht, angesichts der eindrucksvollen Kulturerlebnisse. Auch Hermann Spang, Leiter des städtischen Kulturamts, zeigte sich rundum zufrieden. „Unsere Kulturnacht wird sehr gut angenommen“, freute er sich. Und viele Kulturbegeisterte freuen sich schon aufs nächste Jahr, „egal wie’s Wetter isch“.