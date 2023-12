Wangener „Kultrast“ macht sich selbst das schönste Geburtstagsgeschenk

Mit Geburtstagsgeschenken, die man sich selbst macht, ist das ja so eine Sache. Manche finden so etwas langweilig, weil der Überraschungseffekt fehlt. Andere finden’s toll, weil das Geschenk auf jeden Fall passt – und einen im Idealfall sogar glücklich macht.

Wer den jüngsten Auftritt von Gerhard Polt und den Well-Brüdern aus’m Biermoos erlebt hat, die der Wangener Verein „Kultrast“ zu seinem 30-jährigen Bestehen nach Wangen holte, musste darüber nicht lange nachdenken: Variante zwei.

Immer mal wieder ein „Highlight“ setzen

Wiglaf Droste, Harry Rowohlt, Vincent Klink, Hagen Rether, schon zweimal Josef Hader oder jetzt eben Polt und die Well-Brüder: Immer wieder schaffen es die Leute vom „Kultrast“, die große Kultur ins vergleichsweise kleine Wangen zu lotsen.

Wenn die Well-Brüder spielen, hört Gerhard Polt andächtig zu. (Foto: Bernd Treffler )

Zwei bis drei Veranstaltungen jährlich stellt der umtriebige, im November 1993 gegründete Verein mit seinen aktuell 25 Mitgliedern auf die Beine, ist regelmäßig bei der Wangener Kulturnacht vertreten und setzt darüber hinaus mitunter „Highlights“ fürs kulturelle Leben in der Allgäustadt.

Nachfrage dreimal so hoch wie Anzahl der Tickets

Den jüngsten Höhepunkt vom „Kultrast“, dessen Taktgeber und Gesicht seit der Gründung vor 30 Jahren Franz Osterkorn ist, durfte am Samstagabend im proppenvollen Festsaal der Waldorfschule ausnahmsweise Markus König auf der Bühne ankündigen. Der Vereinssprecher ist bekennender Polt-Fan und machte keinen Hehl aus seiner Freude darüber, dass das bayerische Kabarett-Urgestein samt seiner musikalischen Mitstreiter auf der Rückfahrt von einem Auftritt in der Schweiz noch einen Zwischenstopp in Wangen einlegte.

Der letzte Auftritt in Wangen liegt etwa 35 Jahre zurück, und anscheinend war die Sehnsucht der Menschen hier auf ein Wiedersehen dermaßen groß, dass gut und gerne dreimal so viele Karten hätten verkauft werden können.

Polts Humor: derb, unappetitlich oder politisch herzlich wenig korrekt

Die Erwartungen zum Programmtitel „Im Abgang nachtragend“ wurden dann auch voll erfüllt, und als Gerhard Polt in seiner typischen Grantler-Art mit „In Deutschland derfst ja nix mehr sag’n“ für den ersten Lacher sorgte, war der Ton für diesen Abend gesetzt. Auch mit seinen 81 Jahren ist der Humor des Geschichtenerzählers wahlweise derb, unappetitlich oder politisch herzlich wenig korrekt.

Ob als zynischer Tiroler Chefarzt, der sich über die Wachstumsraten bei operierten Skifahrern freut. Als gestresster Ehemann, der beim Scheidungsgericht über seine nervige, sich vegetarisch ernährende Frau herzieht. Oder als indischer Geistlicher, der bei seinem Besuch in Deutschland ausgerechnet bei Pressefragen zu sexuellem Missbrauch mit dem Taschentuch seinen Mund abwischt.

Über die teilweise übertrieben helle Stimme Polts, verbunden mit seinem unnachahmlichen Fremdsprachen-Kauderwelsch, mussten in Wangen selbst die Well-Brüder stellenweise grinsen.

Ausnahmekönner an den Instrumenten

Michael, Karl und Christoph zeigten im Wechsel mit Polt eindrucksvoll, dass sie ebenfalls Ausnahmekönner sind. Die Multiinstrumentalisten würzten ihre Heimatlieder mit allerlei Gemeinheiten gegen die bajuwarische Obrigkeit oder den, den Klimawandel ignorierenden, Skitourismus. Das Trio in den Sechzigern bewies zudem seine körperliche Fitness beim Schuhplatteln, irischen Stepptanz und bei einer Art Bierbauch-Yoga.

Und beim „Gstanzlsingen“ bekam auch die Lokalpolitik ein paar Seitenhiebe ab: Sei es das städtische Prestigeprojekt („Nur, weil Wangen an Aussichtsturm hat, meinen’s sie wär’n a Stadt“) oder der Landrat („Der Sievers hat mit Krankenhäusern sei’ Not, er selbst hat den Charme von Knäckebrot“).

Fast schon standesgemäß endete der vergnügliche, gut zweistündige Abend mit einer Polt-typischen Definition von Gemütlichkeit: Einen vollen Masskrug langsam zum Mund führen und störende Gedanken einfach vorbeifliegen lassen. Und als es beim Abschied auch noch ein Lob für die Veranstalter gab, war das ein weiterer Beleg dafür, dass Geburtstagsgeschenke, die man sich selbst macht, manchmal die schönsten sein können.