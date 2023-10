Wangener Kreis beendet seine Arbeit

Der Wangener Kreis, der 1950 in Wangen als Zufluchtsstätte für schlesische Künstler und Gelehrte gegründet wurde, besteht künftig nur noch als Erinnerungsposten.

Die damit verbundenen „Wangener Gespäche“ werden jedoch in abgeänderter Form weiterleben. Die Stiftung Kulturwerk Schlesien hat sich bereiterklärt, ein zweitägiges Literatursymposium durchzuführen, in dessen Rahmen auch weiterhin der Eichendorff-Literaturpreis verliehen werden soll.

Im Gedächtnis wird besonders in Aufzeichnungen bleiben, wie alles begann. Der schwäbische Buchhändler Carl Ritter hatte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges nicht nur erfolgreich seine Buchhandlung in Oppeln (Oberschlesien) geführt, sondern auch gemeinsam mit dem Studienrat Willibald Köhler das literarische Leben der Stadt geprägt. Köhler, der bereits in Neiße das dortige Eichendorff-Archiv aufgebaut und betreut hatte, konnte einen großen Teil der Unterlagen bei seiner Vertreibung mitnehmen.

Ins Allgäu zurückgekehrt, planten Ritter und Köhler bereits 1946, schlesische Schriftsteller und Künstler, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihren geistigen Mittelpunkt verloren hatten, in Wangen zusammenzuführen. Sogar eine Künstlersiedlung und eine Werkstatt für bildende Künstler sollten hier entstehen.

Im Jahr 1950 kamen die Gründungsmitglieder der Vereinigung mit einem erweiterten Freundeskreis zusammen. Und bereits 1951 trat der „Wangener Kreis“ offiziell an die Öffentlichkeit. Die Stadt und der damalige Landkreis Wangen unterstützten die Pläne großherzig.

Von Anbeginn hatte man es sich zur Aufgabe gemacht, einerseits schlesische Kultur und Geschichte zu bewahren, zu fördern und zu deuten, dies andererseits aber immer im Zusammenhang mit ostdeutscher, gesamtdeutscher und europäischer Geschichte. Dazu etablierte die Vereinigung bereits 1950 die „Wangener Gespräche“ als jährliche Tagungen, die „dem besonderen Verständnis der einstigen slawischen Nachbarn und der Versöhnung mit dem jüdischen Volk dienen“.

„Die Teilnehmerzahlen bei den Wangener Gesprächen gingen in den letzten Jahren kontinuierlich zurück. Auch die Zahl der Vereinsmitglieder hat ständig abgenommen. Der Verein hat nur noch 72 Mitglieder, deren Durchschnittsalter bei 81 Jahren liegt“, erklärt Geschäftsführer Hermann Spang die im vergangenen Jahr aufkommenden Bestrebungen, der Mitgliederversammlung am 14. Oktober 2023 die Auflösung des Vereins vorzuschlagen. Dazu kommt, so war von Spang zu hören, dass sich der ursprüngliche Zusammenschluss schlesischer Schriftsteller, Maler, Musiker und sonstiger Künstler „praktisch aufgelöst hat“.

Ergänzend dazu erwähnt Sprang den hohen Aufwand, ein entsprechendes Tagungsprogramm zu organisieren. Dies sei für nur eine Person „kaum noch zu stemmen“, sagt er. Hermann Spang bedankt sich diesbezüglich bei dem Vorsitzenden Johannes Rasim und seinen Vorgängerinnen Stefanie Kemper und Monika Taubitz sowie Anne Wachter für deren Arbeit.

Der Tagungsordnungspunkt „Auflösung des Vereins „Wangener Kreis“ wurde einstimmig angenommen. Wohl wissend, dass die „Stiftung Kulturwerk Schlesien“ ein Alternativangebot gemacht hat. Mitglieder wie auch die Stadt Wangen in der Person von Oberbürgermeister Michael Lang zeigten sich begeistert.