„Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung für viele enttäuschend ist, doch leider sahen wir keine andere Möglichkeit angesichts der gegebenen Umstände.“ Mit diesen Worten geht die Kinderfestkommission Wangen an die Öffentlichkeit - und teilt mit, dass es in diesem Jahr kein Kinderfesttheater geben wird. Was der Grund dafür ist und wie es weitergehen soll.

Keine leichte Entscheidung für die Festkommission

Die Entscheidung sei nicht leichtfertig, sondern nach sorgfältiger Abwägung gefallen, teilt der Verein mit. „Es hat sich kein Team finden lassen, das sich das dann auch zutraut“, erklärt Markus Orsingher, Vorsitzender der Kinderfestkommission. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr hatte das vorige Theater-Team - mit Meike Engler und Susanne Brunold als seit einem Jahrzehnt eingespieltes Duo - seine letzte Saison bestritten und sich verabschiedet.

Momentan haben wir vier, die auch weiter interessiert sind, aber für den Moment sind das zu wenige. Markus Orsingher

„Es ist schwierig jemand zu finden, der so viel Zeit und Herzblut reinstecken kann“, sagt Orsingher mit Blick auf die große Erfahrung der beiden. Was nicht heißen soll, dass es keine Interessenten gäbe, die das Kinderfesttheater weiter führen möchten. „Momentan haben wir vier, die auch weiter interessiert sind, aber für den Moment sind das zu wenige.“ Gerade für einen Neustart müsse das Team größer sein, um alle Aufgaben von der Stückauswahl über das Casting bis zu den wöchentlichen Proben zu stemmen. Je nach Theaterproduktion rechnet Orsingher mit zehn bis zwölf Leuten.

Wer für das Team in Frage kommt

Dabei sucht das Kinderfesttheater keine Theaterspezialisten. „Interesse und Freude am Theater sollte man mitbringen. Und natürlich hilft etwas Erfahrung mit Theater. Jeder, der Spaß hat, mit Kinder zu arbeiten, und Lust, eine halbe bis dreiviertelstündige Produktion auf die Bühne zu stellen“, beschreibt Orsingher.

Dass es in diesem Jahr kein Kinderfesttheater geben wird, bedauert der Verein. Er sehe die Bedeutung des Kinderfesttheaters als festen Bestandteil der Wangener Kinderkunstszene. „Es ist uns bewusst, welchen Verlust dies sowohl für die Kinder von Wangen als auch für die Darsteller bedeutet, die sich darauf gefreut haben, erneut oder erstmals mitzuwirken“, teilt er mit. Je nach Stück wirken rund 30 bis 40 Kinder unterschiedlichen Alters mit. Zum Casting kommen schon mal 140 Kinder.

So blickt der Verein in die Zukunft

Aufgeben kommt indes nicht in Frage, auch wenn es für 2024 nicht geklappt hat mit einem neuen Kinderfesttheater-Team. „Wir sind zuversichtlich, und setzen alles daran, das Kinderfesttheater im Jahr 2025 zurückzubringen“, verspricht Orsingher. Denn grundsätzlich soll das Kindertheater teil des Wangener Kinder- und Heimatfestes bleiben. Und wer weiß, vielleicht werden nach dem Gartenschaujahr auch wieder die ein oder anderen ehrenamtlichen Kapazitäten frei.