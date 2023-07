Wangener Kinderfest: Handtaschenraub und mehr Betrieb in Notaufnahme

Polizei und Oberschwabenklinik ziehen unter dem Strich eine zufriedenstellende Bilanz des Wangener Kinderfests. „Alles unauffällig“, so eine Polizeisprecherin am Montag. Ein paar wenige Vorfälle gab es dann aber doch. So wurde in der Nacht auf Freitag eine Handtasche geraubt, hierzu ermittelt derzeit das Kriminalkommissariat Ravensburg laut Mitteilung gegen drei tatverdächtige Jugendliche.

Zeugen für den Handtaschenraub gesucht

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei sollen die jungen Männer demnach am Freitag, kurz nach Mitternacht, auf dem Festgelände in der Klosterbergstraße eine 28 Jahre alte Frau angerempelt und ihr die Handtasche entrissen haben. Die 28–Jährige blieb unverletzt, das Trio flüchtete im Anschluss in Richtung Innenstadt. Während die Beute bereits kurze Zeit später im Bereich der Gegenbaurstraße aufgefunden wurde, führten die weiteren Ermittlungen der Kripo schließlich zu den drei Tatverdächtigen, wie es weiter heißt. Deren Tatbeteiligung im Einzelnen sei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die das laut Polizei südländisch aussehende Trio beobachtet haben oder weitere Angaben zu den Verdächtigen und dem genaueren Ablauf machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 0751/803—3333 melden.

Auch bei der Partynacht am Samstag musste die Polizei einschreiten. Bei einem Streit zweier junger Männer wurde einer der Kontrahenten verletzt. Außerdem erteilten die Beamten zwei Platzverweise und stellten drei Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest.

Keiner in der Notaufnahme musste intensiv behandelt werden

Die Oberschwabenklinik (OSK) vermeldet für die Notaufnahme am Wangener Krankenhaus während des Kinder– und Heimatfests „keine besonderen, schweren Unfälle oder Vorkommnisse, auch nicht auffällig viele Patienten, die wegen Alkohols behandelt wurden“. Allerdings sei vor allem am Samstag in der Notaufnahme deutlich mehr los gewesen als an normalen Samstagen. „Normal sind um die 45 Patienten, diesmal waren es 20 mehr“, wird Oberarzt Timo Gentner, Chef der Notaufnahme, in der OSK–Mitteilung zitiert. Es hätten sich demnach viele Patienten mit beispielsweise Schnittverletzungen oder mit Blessuren nach Schlägereien behandeln lassen. Keiner habe jedoch deswegen auf die Intensivstation gemusst. Auch am Sonntag sei mehr als üblich los gewesen, der Andrang sei aber im Rahmen geblieben. Gentners Fazit: „Es herrschte mehr Betrieb als an normalen Wochenenden, aber nicht mehr als an vergangenen Kinderfesten.“