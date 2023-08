Wangener Investor zieht Reißleine bei neuer Erba–Gastronomie

Die Pläne für eine neue Gastronomie im Erdgeschoss der Neuen Spinnerei waren gleichermaßen ambitioniert wie außergewöhnlich gewesen. Nun aber ist der Traum von Investor Lars Müller von seinem Restaurant mit dem Namen „good vibes“ geplatzt. Der Wangener Unternehmer hat wegen des für ihn zu hohen Risikos jetzt selbst die Reißleine gezogen. Damit stellt sich auch die Frage: Was bedeutet das für die Landesgartenschau 2024, bei der am Erba–Kamin eine Verköstigung für die Besucher vorgesehen ist?

Wie waren die Pläne für das „good vibes“?

„Ich will einen Ort schaffen, in dem sich die Leute mit guten Schwingungen und guter Laune aufladen. Gastronomie ist ja auch ein Lebensgefühl.“ Mit diesen Worten beschrieb Lars Müller im Sommer 2021 seine Motivation, im Erdgeschoss der Neuen Spinnerei ein Restaurant mit dem Namen „good vibes“ betreiben zu wollen. Geplant war ein Gastrobetrieb mit Frühstückscafé, Mittagstisch, Nachmittagsangebot und Abendkarte samt Außenbewirtschaftung beim Erba–Kamin. Die gut 500 Quadratmeter Innenfläche sollten durch ein modulares Raumteilungskonzept Platz für 120 Gäste bieten — mit großer, offener Küche, einer üppigen Bar sowie einer weiteren Küchenplattform als Bühne für Verkostungen oder Präsentationen. Noch in 2022 wollte Müller damals seine Gastronomie eröffnen, „damit sich alles bis zum großen Belastungstest bei der Landesgartenschau einspielt“.

Doch der sportliche Zeitplan geriet bald ins Rutschen, weil sich die Planungen für das gastronomische Konzept in die Länge zogen. Vor gut einem Jahr sprach Lars Müller nur noch von einem Eröffnungstermin mit „genügend Vorlauf zur Gartenschau“. Um dort in Sachen Verköstigung schon vorher etwas zu bieten, kaufte der Investor einen Überseecontainer, der mit einer großen Küche ausgebaut ist. Mit diesem „Food truck“ wird seit Mitte 2022 neben dem Kamin ein Mittagstisch angeboten. Derweil tat sich beim Innenausbau für das Restaurant weiter nichts.

Wie begründet der Investor das Projekt–Aus?

Zwei Hauptgründe nennt Lars Müller für das Ende des „good vibes“-Projekts. Zum Einen sei „in Zeiten von gestiegenen Zinsen die Finanzierung eines solchen Millionenprojekts nicht mehr realistisch“. Außerdem sei ihm die Unsicherheit, dafür auch genügend Personal zu finden, einfach zu groß. Deshalb habe der Investor schon vor einigen Monaten beschlossen, dieses „unternehmerische Risiko nicht auf mich zu nehmen“. „Sicher ist, dass ich es nicht alleine machen werde“, so Müller auf SZ–Anfrage. „Ganz ausschließen möchte ich es jedoch nicht, dass ich weiter zumindest mit im Boot bin.“

Überzeugt ist der Wangener aber weiterhin, dass sein Gastronomie–Konzept an diesem Standort funktionieren würde. „Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit und Liebe in das Projekt gesteckt, da steckt viel Potenzial drin.“ Mit dem „Food truck“ auf dem Platz am Erba–Kamin werde es dieses Jahr aber auf jeden Fall weitergehen, versichert er Müller.

Wie reagiert der Eigentümer der Neuen Spinnerei?

„Für uns war das eine böse Überraschung“, sagt Wolfgang Forster.

Ich ging davon aus, dass wir einen Partner gefunden haben, der das Gastronomie–Projekt realisiert. Wolfgang Forster

Die Baugenehmigung sei auch schon seit einiger Zeit da, man hätte längst anfangen können auszubauen. Nun seien die Zeiten aber allgemein schwierig und der Zeitdruck vor der Landesgartenschau hoch. Auf der Suche nach möglichen Interessenten führt der Eigentümer der Neuen Spinnerei deshalb aktuell Gespräche mit Gastronomen, Brauereien und Investoren. Sein Ziel: Zusammen mit der Landesgartenschau GmbH und dem aktuellen Mieter Lars Müller eine „adäquate Lösung“ zu finden.

Stand jetzt, ist laut Forster die wahrscheinlichste Option, dass der Caterer der LGS, die Firma Polster, auch den Bereich beim Erba–Kamin bewirtschaftet. Sollte es in nächster Zeit aber einen Interessenten geben, der dort langfristig einen Gastro–Betrieb plant, sei klar, dass zunächst nur eine temporäre Nutzung möglich ist. Denn: „Ein kompletter Innenausbau für eine Gastronomie bis zur Gartenschau ist nicht mehr realistisch.“ Vorstellen kann sich Wolfgang Forster auch, dass die noch freie Fläche im Erdgeschoss der Neuen Spinnerei künftig nur teilweise gastronomisch und der andere Teil anderweitig gewerblich genutzt wird. „Wenn jetzt alle Versuche für eine gastronomische Nutzung fehlschlagen würden, müsste man noch mal mit der Gartenschau GmbH reden“, so Forster. „Aber eigentlich sagt jeder, mit dem ich spreche: Da muss unbedingt eine Gastronomie rein.“

Und was sagt die Landesgartenschau GmbH?

Die sogenannte Neue Mitte Erba, speziell der Bereich um den Kamin, spielt für die Landesgartenschau GmbH hinsichtlich des gastronomischen Angebots eine tragende Rolle. „Der Standort an der Neuen Spinnerei ist für uns sehr wichtig“, sagen die beiden LGS–Geschäftsführer Edith Heppeler und Karl–Eugen Ebertshäuser. „Es ist die zentrale Gastronomie in der Eingangssituation von Süden her und es wäre als einziger Aufenthaltsplatz in der Erba auch atmosphärisch sehr wertvoll.“ Deshalb hoffe man sehr, dass dort eine Gastronomie möglich gemacht wird: „Wenn nicht im Gebäude, dann zumindest draußen.“