Munter übers Hindernis, schnell zwischen den Slalomstangen hindurch und mutig durch den Tunnel gesaust. So geht es auf Plätzen zu, auf denen der Hundesport Agility ausgeübt wird. Und so sollte es eigentlich auch auf dem neuen Vereinsgelände der Sporthunde Wangen zugehen. Doch das liegt am Rande des Gartenschaugeländes noch immer unter hohen Erdhügeln begraben. Sehr zum Leidwesen der Hundesportfreunde, die ihren alten Platz in den Auwiesen für die Landesgartenschau und deren Begleitprojekte räumten.

Beim Verein macht sich Enttäuschung breit

Fragt man bei Sabrina Butt, zweiter Vorstand der Sporthunde Wangen, nach, wann es für den Verein auf das neue Gelände geht, bekommt man eine Antwort, in der ein gewisser Frust nicht zu überhören ist. „Wir wissen gar nichts, außer, wo wir hinkommen.“ Doch dort, jenseits der neuen Reithalle südlich des ehemaligen Erba-Geländes, lagert nach wie vor Erde für das Gartenschaugelände. Wo und wann sie zum Einsatz kommt, ist unklar.

Dass die Hundesportler diesen Platz bekommen, wissen sie seit 2018. Damals zogen sie als Übergangslösung auf das damalige Gelände des RFV Wangen. Nach ursprünglichem Zeitplan war der Hundesportverein davon ausgegangen, im April 2021 mit dem Aufbau des neuen Geländes beginnen zu dürfen. Es kam anders. Und als die alte Reithalle in den Auwiesen im Sommer 2022 abgerissen wurde, mussten auch die Hundesportler weichen. Seither muss der Verein erst recht improvisieren.

Agitity-Sparte liegt seit einem Jahr brach

„Für uns ist das extrem schwierig“, schildert Butt die Situation. Zwar habe man für die Sparte Rally Obedience ‐ ein Parcourslauf mit Hund bei Fuß ‐ auf dem Sportplatz in Neuravensburg „Unterschlupf“ gefunden. Die Agility-Sparte aber liege seit einem Jahr brach. Für diese Sportart werden Geräte benötigt, die nicht ständig versetzt werden, dazu eine sichere Wiese ohne Verletzungsgefahren.

Ohne eigenes Gelände können die Hundesportler ihre Kurse nicht wie gewohnt anbieten und keine Turniere veranstalten. Das sei nicht nur ein Problem für die Sichtbarkeit des Vereins in Wangen, sondern damit fielen auch Einnahmequellen weg. „Es ist eine belastende Situation“, so Butt. Die Motivation unter den knapp 45 Mitgliedern aufrecht zu erhalten, fällt dem Verein offenbar zunehmend schwer. „Wir haben mit Mitgliederschwund zu kämpfen.“

Fehlende Information durch LGS bemängelt

In erster Linie sagt Butt, sei der Verein den Gartenschauverantwortlichen dankbar, dass er dieses „ideal gelegene Gelände“ bekommt. „Wir wissen auch, dass sich beim Bauen Termine verschieben, und dann kam auch noch Corona dazwischen“, zeigt die Vereinsvorsitzende Verständnis. „Was wir uns aber wünschen würden, ist eine Rückmeldung, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Dass wir gar nicht wissen, was los ist, ist nicht gut“, zeigt sich Butt „ein bisschen enttäuscht, was die Kommunikation angeht“.

Eine Kritik, die man bei der Landesgartenschau GmbH (LGS) nur bedingt nachvollziehen kann. „Der Sporthundeverein wurde von uns über die Verzögerungen informiert“, teilt Katharina Bernt von der LGS auf Nachfrage mit. Grundsätzlich handhabe sie es so, dass sie informiere, wenn sie etwas Neues wisse. Das sei dem Verein womöglich nicht genug. „Wir haben bisher die Fläche einfach gebraucht“, erklärt sie. „Der Verein soll sein neues Gelände spätestens zur Eröffnung der Landesgartenschau am 26. April 2024 nutzen können. Nach Möglichkeit natürlich auch sehr gerne früher.“

LGS rechnet mit Einsäen der Wiese im Frühjahr

Hundesportlerin Butt sieht indes die Zeit davon laufen. Immerhin müsse der Platz auch erst eingesät und zur Wiese wachsen. Geschehe das erst im Frühjahr, könne der Verein sicher nicht im April loslegen. LGS-Baustellenkoordinatorin Bernt rechnet damit, dass zeitig im Frühjahr eingesät wird, und das Gelände dann nutzbar ist, wenn auch noch nicht alles ganz perfekt angewachsen sei.

Über Beteiligung an der LGS soll gesprochen werden

Ob die Sporthunde Wangen sich bei der Gartenschau werden präsentieren können, weiß der Verein aktuell nicht. Teil des Gartenschaugeländes wird der neue Hundeplatz nach aktuellem Stand allerdings nicht mehr sein ‐ genauso wenig wie die Reithalle und der Reitplatz. Allerdings, so Bernt, sei die genaue Zaunführung zur Schau noch nicht final festgelegt. Zu einer möglichen Programmbeteiligung „sollten zukünftig noch gemeinsame Gespräche stattfinden.“

Grundsätzlich, sagt Bernt, könne sie nachvollziehen, dass die Situation für den Verein schwierig sei. „Ständig neue Termine beziehungsweise Gegebenheiten „serviert“ zu bekommen, ist ja für niemanden einfach.“ Nach den Schilderungen der Hundesportler dürfte es sich allerdings um ein eher mageres Informationsmenü gehandelt haben.