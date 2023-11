Wangener Hilfe für Flutopfer in Prato läuft an

Sintflutartige Regenfälle haben in der vergangenen Woche die Toskana heimgesucht. Besonders schwer betroffen war die Provinz Prato. In Wangen wird jetzt Hilfe für die italienische Partnerstadt organisiert.

Laut Stadt stellte sich die Situation in und um Prato nach den Unwettern folgendermaßen dar: Der Bisenzio und einige Nebenflüsse, die durch Wangens Partnerstadt fließen, traten insbesondere in den Stadtteilen Figline und S. Lucia sowie in den Nachbargemeinden Montemurlo, Campi Bisenzio und Vaiano über die Ufer. Sie trugen große Mengen Wasser und Schlamm in zahlreiche Wohnhäuser, Schulen, Fabriken und öffentliche Gebäude. Straßen standen hüfthoch unter Wasser, Fahrzeuge wurden von den Fluten wie Spielzeugautos weggeschwemmt.

So viel Regen wie an der Ahr

Wie OB Michael Lang jüngst im Gemeinderat berichtete, fielen 155 bis 160 Liter Regen pro Stunde. Das sei vergleichbar mit den Mengen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vor rund zweieinhalb Jahren. Trotz großer Zerstörungen im Raum Prato habe das Unwetter glücklicherweise nicht so fatale Folgen hervorgerufen wie jenes an der Ahr. Grund sei die weitläufigere topographische Lage Pratos.

Allerdings forderte das Hochwasser dort mindestens ein Todesopfer. Mehrere Tage lang waren weite Teile der Bevölkerung von der Wasser- und Stromversorgung abgeschnitten. In den betroffenen Gebäuden sind große Schäden an Mauerwerken zu verzeichnen, und große Mengen an Möbel, technische Einrichtungen und Fahrzeuge sind unbrauchbar geworden, so die Stadt weiter. Die Regionalverwaltung schätzt den Sachschaden allein in der Provinz Prato auf rund 500 Millionen Euro.

Krankenhaus teilweise überschwemmt

Auch das Erdgeschoss des Prateser Krankenhauses S. Stefano wurde überschwemmt. Dort vernichtete das Hochwasser viele Medikamente und medizinische Geräte. Patienten mussten in trockene Obergeschosse verlegt werden. Im Lokalfernsehen waren dramatische Bilder zu sehen, wie die Menschen um ihre Angehörigen bangten, aber auch vor den Trümmern ihres Hab und Gutes standen.

Das Erdgeschoss des Prateser Krankenhauses S. Stefano wurde überschwemmt. (Foto: Stadt Wangen/privat )

Pratos Bürgermeister Matteo Biffoni hat einen Krisenstab eingerichtet, der ständig die aktuelle Situation beobachtet und die notwendigen Maßnahmen in die Wege leitet. „Viele Prateser packen bei der Beseitigung der Trümmer tatkräftig an und werden von den Organisationen des Bevölkerungsschutzes unterstützt“, teilt die Wangener Verwaltung mit, die seit Ende vergangener Woche in engem Kontakt mit der Partnerstadt steht.

Viele bleiben auf Schäden sitzen

In dem Schreiben heißt es weiter: „Die Versicherungen ersetzen bei weitem nicht alle Schäden, weshalb viele Prateser auf den Kosten für die Beseitigung der Schäden und die Neubeschaffung der zerstörten Gegenstände sitzen bleiben und auf Unterstützung angewiesen sind.“

Info Spendenkonto Wer für die Flutopfer in Prato spenden möchte, kann einen Betrag auf das Konto des Partnerschaftsvereins Wangen im Allgäu e.V., IBAN: DE65 6509 1040 0034 1110 00, bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (BIC: GENODES1LEU) mit dem Kennwort „Fluthilfe Prato“ tun. Der Verein kann eine Spendenbescheinigung ausstellen.

Deshalb tritt jetzt der Wangener Partnerschaftsverein auf den Plan, um den Menschen in ihrer Not zu helfen. Er hat ein Spendenkonto eingerichtet. Und nicht nur das: Mehrere Vereine hätten sich bereits gemeldet und wollen die Prateser unterstützen. Im Dezember ist ein Benefizkonzert geplant. Näheres dazu will die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Im Gemeinderat rief Michael Lang zur Solidarität mit Prato auf. Vor allem Sammlungen würden jetzt helfen. Zur aktuellen Lage erklärte er am Freitag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“: „Es gibt viele tausend Betroffene und viele haben alles verloren.“ Momentan liefen die Aufräumarbeiten. Wie er erfahren hat, hülfen sich die Menschen gegenseitig. „Die Solidarität untereinander ist gut.“