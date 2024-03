Wangener Handballerinnen empfangen den Tabellenletzten

Nach zwei Niederlagen in Serie wird es für die Handballerinnen der MTG Wangen mal wieder Zeit für Punkte. Und am Samstag sollte das auch ein realistisches Vorhaben sein. Die Allgäuerinnen begegnen in der Württembergliga dem Tabellenletzten TV Weilstetten, der bisher nur zwei seiner 15 Partien gewann.

Weilstetten ist im neuen Jahr noch punktlos

Für die siebtplatzierte MTG spricht zudem auch das Hinspiel: Mitte Oktober 2023 setzten sich die Wangenerinnen in einem insgesamt torarmen Spiel mit 23:13 durch. Im neuen Jahr gelang Weilstetten darüber hinaus noch kein einziger Punktgewinn. Anwurf in der Argenhalle in Wangen ist am Samstag um 18 Uhr. Zwei Stunden später treffen dann die MTG-Männer ebenfalls auf den TV Weilstetten.