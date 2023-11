„TikTok und das Hakenkreuz“, so lautet die Überschrift über einem kurzen Artikel im aktuellen Newsletter des Wangener Rupert-Neß-Gymnasiums. Darin setzt sich die Schulleitung mit der Frage auseinander, was Kinder und Jugendliche dazu bewegt, Hakenkreuze an Wände und auf Tische zu schmieren. Es gebe zwar keinen aktuellen Fall an seiner Schule, sagt Michael Roth auf Nachfrage, doch das Thema treibt den Schulleiter um. Und damit ist er nicht allein.

Antisemitische Vorfälle an Schulen müssen gemeldet werden

Der Nahost-Konflikt hat das Thema Antisemitismus in Deutschland zuletzt wieder verstärkt in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Neu ist die Auseinandersetzung damit indes nicht. Seit April 2018 müssen beispielsweise alle öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg antisemitische und andere religiös oder ethnisch begründete diskriminierende Vorfälle an das Kultusministerium melden. Solche Vorfälle dürften, um entschieden dagegen vorgehen zu können, nicht verschwiegen werden, sondern müssten aufgearbeitet werden, hieß es damals.

Die Plattformen bevorzugen Inhalte, die eine hohe Interaktion erzeugen − und das sind halt ganz oft hasserfüllte und gewaltvolle Inhalte. Monika Hübscher

Laut einem Artikel des Deutschen Presseagentur zählte das Ministerium im Schuljahr 2020/21 insgesamt 19 Vorfälle. 2021/22 seien es 16 gewesen, im vergangenen Schuljahr 15. Seit den Sommerferien wurde das Ministerium demnach bis Anfang November über sechs Vorfälle informiert. Entwarnung gibt das Ministerium aber nicht. Die Zahlen seien kein vollständiges Abbild, es gebe eine Dunkelziffer.

Tatsächlich hat auch das Rupert-Neß-Gymnasium vor ein paar Jahren schon einmal einen Fall gemeldet, erinnert sich Schulleiter Roth. Damals seien Grundgesetzbücher verschandelt worden. Von wem wisse er bis heute nicht. Seinerzeit seien die Gemeinschaftskunde- und Geschichtslehrer angehalten worden, das Thema zu besprechen.

Schulnewsletter greift das Thema auf

Fragt man den Schulleiter, was Kinder und Jugendliche zu antisemitischen Schmierereien bewegt, bekommt man eine Antwort, die auch die Sozialen Medien im Blick hat. Nicht von ungefähr verweist der Schulnewsletter auf den Welt-Artikel „Wenn Jugendliche auf TikTok Judenhass teilen“.

Fakt ist, viele und vor allem junge Menschen unterhalten und informieren sich mittlerweile vornehmlich über die digitalen Medien. Wie Antisemitismus dort vorkommt, ist auch Gegenstand der Forschung. „Die Plattformen bevorzugen Inhalte, die eine hohe Interaktion erzeugen − und das sind halt ganz oft hasserfüllte und gewaltvolle Inhalte“, erklärte Monika Hübscher jüngst der Deutschen Presseagentur. Sie forscht zu Antisemitismus in sozialen Netzwerken an den Universitäten Duisburg-Essen und Haifa. Antisemitische oder terroristische Inhalte würden von den Algorithmen weiterverbreitet, „selbst, wenn sie eigentlich gegen die Richtlinien der Plattformen verstoßen“.

Wie der Schulleiter sich solches Verhalten erklärt

Dass das auch bei seinen Schülern auf Smartphones ankommt, kann sich offenbar auch Schulleiter Roth vorstellen. Selten, so vermutet er, seien rechte Gesinnung oder Judenhass der Grund dafür, dass Schüler Hakenkreuze auf Wände und Tische schmierten. „Ich glaube, die sitzen am Smartphone und schauen ein Real nach dem anderen und sehen auch so etwas. Es ist verboten, das Gespür haben sie schon, aber wenn da andere zu sehen sind, die das lustig finden und lachen, dann machen sie das halt auch. Was da wirklich dahinter steckt, überreißen sie nicht“, vermutet Roth. Der Schulleiter stellt allerdings auch klar: „Das ist kein Spaß.“

Für die Kinder bestehe vielleicht kein Unterschied zwischen Papierkügelchen an der Wand in der Toilette und einem gekritzelten oder in den Tisch geritzten Hakenkreuz. Aber der Unterschied sei himmelweit. Das eine beschädige Gegenstände, mache Arbeit oder gefährde im Fall gefährlicher TikTok-Challenges die Gesundheit. „Symbole des Dritten Reichs verherrlichen dagegen den Holocaust.“

Am RNG gibt es einige präventive Ansätze

Ob mehr Präventionsangebote an der Schule, die sich als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ regelmäßig mit dem Thema befasst, nötig wären, da ist Roth eher skeptisch. Es gebe immer wieder präventive Ansätze. Roth nennt beispielsweise Aktionen zum „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ oder den vom Schülerarbeitskreis initiierten Culture Day als Tag der Vielfalt. Auch der aktuelle Nahost-Konflikt werde im Unterricht thematisiert.

Der Schulleiter will nun vor allem auch Eltern, die vornehmlich zu den Abonnenten des digitalen Schulnewsletter gehörten, sensibilisieren. „Ganz wichtig ist, dass Eltern, wenn sie was mitbekommen, auch wenn es nicht das eigene Kind betrifft, drüber mit ihren Kindern sprechen, warum etwas nicht gut ist.“