Das Wangener Freibad bleibt bis zum Ende der Sommerferien am Sonntag, 10. September, geöffnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird das Bad entgegen der Überlegungen aus dem Frühjahr nun doch länger geöffnet bleiben — ab dem 1. September mit Nachsaisonöffnungszeiten von 11 bis 19 Uhr. So kam es zu der Entscheidung.

Im Frühjahr hatte die Stadt noch aufgrund der drückenden Energiepreise und der ungewissen Versorgungssicherheit mit Energie einen früheren Saisonschluss Ende August erwogen. „Wir sind etwas zurückgerudert, weil wir während der Saison Energie gespart haben“, erklärt Hermann Spang, Leiter des Amts für Kultur und Sport, nun auf Nachfrage. Mit der Wärmepumpe habe man das Wasser recht günstig warm gehalten und: „Wir haben geschaut, dass wir da sehr sparsam sind.“

Temperatur in den Schwimmbecken kälter als früher

Beispielsweise verzichtete die Stadt auch in dieser Saison auf die früher übliche Garantie von mindestens 25 Grad Wassertemperatur in den Schwimmbecken. „Seit letzter Saison sparen wir da und haben konsequent etwas reduziert auf 23 bis 24 Grad“, so Spang, „das haben die Badegäste auch akzeptiert“.

Mit den reduzierten Öffnungszeiten werden Freibadfreunde nun auch im September nochmal Gelegenheit zum Schwimmen im Freibad Stefanshöhe haben — entsprechendes Wetter vorausgesetzt. Frühschwimmer müssen sich allerdings auf die Nachsaisonöffnungszeiten einstellen. „Falls nochmal eine Hitzewelle kommen sollte, werden die Schwimmmeister den Betrieb kurzfristig hochfahren und das Bad zu den gewohnten Zeiten (Montag bis Freitag ab 7 Uhr, Samstag und Sonntag ab 8.30 Uhr) öffnen“, teilt die Stadtverwaltung indes weiter mit.

Bislang weniger Besucher als im Vorjahr

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich die Stadt zufrieden, „wenn auch das nasskalte Wetter im Juli und Anfang August eine noch bessere Bilanz verhindert hat“. In den vergangenen heißen Tagen waren zuletzt regelmäßig 2000 bis 3000 Besucher täglich im Bad. Insgesamt besuchten bislang rund 90.000 Gäste das Freibad Stefanshöhe. Im vergangenen Jahr hatte das Bad um diese Zeit bereits seinen 100.000. Gast verzeichnet. Die Stadtverwaltung spricht außerdem von „wenigen Unfällen, die allesamt glimpflich ausgegangen sind“.