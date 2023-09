Es war Mitte August 2022, als die Wangener Feuerwehr mit dem LF 24 ihr früheres „Schlachtross“ verabschiedete und das ausgemusterte Löschfahrzeug den Kameraden in der ukrainischen Provinz Odessa überließ. Und wie geht es dem Feuerwehrauto aktuell? Ein Jahr nach der Überfahrt kann Stephan Wiltsche interessante Dinge über das Einsatzfeld in dem Kriegsland berichten.

Wiltsche war seinerzeit einer von fünf Wangener Feuerwehrleuten gewesen, die mit dem LF 24 in einem Konvoi Richtung Polen fuhren, um dort diverse deutsche ausgemusterte Fahrzeuge an ukrainische Kameraden zu übergeben. Manfred Wolfrum hatte damals die Verbindung über die federführende Berufsfeuerwehr Frankfurt geknüpft, die Stadt Wangen eingewilligt, das Spezialfahrzeug mit seiner außergewöhnlichen Ausstattung zu überführen.

So hatten sich die ukrainischen Feuerwehrleute seinerzeit bei den Wangenern bedankt. (Foto: privat )

Stephan Wiltsche war es auch, der mit viel Aufwand eine 30–seitige, für den künftigen Verwendungsort geeignete Bedienungsanleitung geschrieben hatte — in Deutsch und Ukrainisch. Und er hielt seit der Übergabe im polnischen Krakau den Kontakt mit dem Kreiskommandanten der Provinz–Feuerwehr in der Region Odessa.

Neulich bei einem ausgedehnten Waldbrand im Einsatz

Entsprechend gut weiß er über das Fahrzeug und sein heutiges Arbeitsfeld Bescheid. „Gerade erst war das LF 24 wieder bei einem ausgedehnten Waldbrand eingesetzt“, erzählt Wiltsche. Denn das Fahrzeug sei in einer waldreichen Gegend stationiert, in der Stadt Rosdilna, die rund 70 Kilometer von Odessa entfernt an der Grenze zu Transnistrien/Moldawien liegt. „Hier 3500 Liter Wasser im Tank zu haben, ist natürlich ein Trumpf“, weiß Stephan Wiltsche.

Wo wir hierzulande drei Löschzüge einsetzen würden, bekämpfen die ukrainischen Kameraden diese Waldbrände, die jetzt oft durch Raketenbeschuss entstehen, mit gerade einmal zwei Fahrzeugen — und sonst händisch mit Motorsäge und Waldbrandpatschen. Stephan Wiltsche

Minen, Blindgänger, Streumunition: Neue ungewöhnliche Arbeitsfelder

Nach der Zerstörung der Kachowka–Stauanlage Anfang Juni und der folgenden Überflutung am Fluss Dnipro entlang sorgten die ukrainischen Feuerwehrleute, darunter auch viele Frauen, in der Region Odessa laut Wiltsche für die Trinkwasserversorgung der Menschen. „Die Entschärfung von Minen, Blindgängern und Streumunition auf Feldern sowie die Suche von Verschütteten sind leider neu hinzugekommen als ungewöhnliche Arbeitsfelder der Feuerwehren“, berichtet der Wangener Feuerwehrmann.

Stephan Wiltsche, hier bei der damaligen Einweisung, hält weiter Kontakt zu den ukrainischen Kameraden. (Foto: privat )

Die Wehren hätten zudem nach der russischen Zerstörung der Stromversorgung im noch winterlichen Frühjahr geholfen. Ebenso bei den zerstörten, öffentlichen Wärmezelten, die auch als Stromversorgungszentren dienten — vor allem zum Aufladen der Mobiltelefone, die in der Ukraine „Lebensadern“ darstellen würden.

Angetan ist Wiltsche, was die ukrainischen Kollegen aus dem Wangener „Oldtimer“ gemacht haben: „Das LF 24 steht da wie neu. Die haben alles auseinandergenommen, es zerlegt, entrostet, frisch lackiert. Sie haben richtig Freude dran und sind mächtig stolz auf ihr Fahrzeug.“ Mit dem LF 24 hat die dortige Feuerwehr „immer 3500 Liter Wasser dabei“ und „2400 Liter Förderleistung je Minute“: „Damit kann man auch zwei große Löschangriffe gleichzeitig führen.“

Viele Einsätze, weite Wege

Wiltsches Kontakt zu dem hauptamtlichen Kommandanten der Stadt Rosdilna, Sascha Aleksander Jarowij, funktioniert über den Google-Übersetzer. Jarowij, in etwa vergleichbar mit einem Kreisbrandmeister, hatte damals auch das Fahrzeug in Krakau entgegengenommen. „Wichtig war ihm damals, dass seine Feuerwehr als neuer Halter eingetragen ist — und das Fahrzeug keine Schenkung an das Land an sich wird“, erzählt Wiltsche. Hintergrund ist die Korruption. Wiltsche: „Die Menschen misstrauen selbst dem System.“

Die Stadt Rosdilna mit ihren umliegenden 50 Dörfern ist, so Wiltsche, eine von sieben Gemeinden der Oblast Odessa, eines größeren Verwaltungsbezirks. Rosdilna ist auch ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt nach Moldawien. Die Kommune selbst hat in etwa drei Viertel der Fläche der Stadt Wangen bei rund 18.000 Einwohnern. „In der Ukraine ist das Netz der Feuerwehrstationen aber bei weitem nicht so dicht wie bei uns, sodass Einsatzfahrten des ehemaligen Wangener Fahrzeugs von bis zu 70 Kilometer nicht ungewöhnlich sind“, erläutert Wiltsche. Das LF 24 hat also nicht nur viele Einsätze, sondern auch einen sehr breiten Anfahrradius. Und verrichtet, nach 30 Jahren in Wangen, so nun weiter zuverlässig seinen Dienst in der Ukraine.