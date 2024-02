Europäische Bauern- und Umweltorganisationen haben am Dienstag vor dem Europäischen Parlament in Straßburg eine Kundgebung abgehalten und eine Petition übergeben. Unter ihnen war auch Bärbel Endraß vom Biohof Endraß in Primisweiler bei Wangen. Sie hat die Petition „Kennzeichnung und Regulierung aller Gentechnik-Pflanzen erhalten!“ mit gestartet.

Darum geht es in der Debatte

Hintergrund sind die Pläne der EU-Kommission zur Lockerung von Vorschriften im Umgang mit bestimmten gentechnischen Methoden. Was gentechnisch veränderte Nutzpflanzen für den Lebensmittelbereich angeht, gibt es in der EU bislang strenge Vorgaben, was die Zulassung, Risikobewertung und Kennzeichnung anbelangt.

Die EU-Kommission hat nun vorgeschlagen, diese Regelungen zu lockern. Das betrifft Pflanzen, die mit bestimmten gentechnischen Methoden verändert werden. Der Vorschlag zielt grob darauf ab, die Entwicklung von Pflanzensorten zu fördern, die Klimawandel und Schädlingen gegenüber resistenter sind, und diese schneller aufs Feld zu bringen.

Endraß ist Vorstand der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft in Baden-Württemberg (AbL). Anlässlich der aktuellen Debatte im Europäischen Parlament und der für Mittwoch angekündigten Abstimmung übergab sie, wie sie in einer Pressemitteilung mitteilt, die Petition.

Das sagt Endraß zur Petition

„Jetzt ist die Stunde des Europaparlaments. Über 92.000 Menschen aus Deutschland wollen die Kennzeichnung und Regulierung aller Gentechnik-Pflanzen. Wir fordern die Abgeordneten des Europäischen Parlaments auf: Lehnen Sie den Deregulierungsvorschlag der EU-Kommission ab“, wird Endraß in der Mitteilung zitiert. Endraß geht es um ein EU-Gentechnikrecht, das auch in Zukunft eine gentechnikfreie Saatgut- und Lebensmittelerzeugung sichert.

Neben der Petition übergab die AbL-Bäuerin eigenen Angaben nach auch ein aktuelles Positionspapier von 23 landwirtschaftlichen, züchterischen und Jugend-Verbänden an die EU-Parlamentarier.