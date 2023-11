Wangener Argensteg beim Trafoturm ist wieder frei

Diese Nachricht dürfte besonders diejenigen freuen, die regelmäßig zwischen Ebnet und Altstadt unterwegs sind: Der Fußgängersteg über die Argen beim Trafoturm ist wieder nutzbar. Er wird vor allem während der Landesgartenschau im kommenden Jahr ein wichtige Funktion erfüllen.

Schon lange freuen sich die Nutzer des Fußgängerstegs beim Trafohäuschen am Stadtgarten auf die Freigabe, teilt die Stadt mit. Jetzt könne der Steg, wenige Meter flussaufwärts von der Isnyer Brücke gelegen, wieder genutzt werden. „Der Belag ist weniger rutschig als zuvor. Eine Rampe an der Altstadtseite ermöglicht den barrierefreien Aufgang“, heißt es in der Mitteilung weiter. Und: „Auf der Ebnet-Seite wurde das Gelände angepasst, so dass auch dort Barrierefreiheit besteht.“ Zwar stünden letzte Arbeiten noch aus, der Weg sei nun jedoch wieder frei.

Einzige Verbindung zwischen Ebnet und Altstadt

Die Stahlbrücke, die nach ihrer Sanierung bereits vor rund einem halben Jahr eingesetzt wurde, erfüllt für die nächste Zeit eine wichtige Aufgabe. Sie wird bis nach der Landesgartenschau, also bis Anfang Oktober 2024, der einzige öffentliche Argenübergang im Bereich des Stadtgartens sein, weil der Betonsteg und dessen benachbarte Stahlbrücke wegen der Gartenschau gesperrt sein werden. Den seit geraumer Zeit wieder nutzbaren Betonsteg will die Stadt vor der Gartenschau so lange wie möglich für die Allgemeinheit offen halten, das stählerne Bauwerk nebenan wurde erst im Juli wieder eingesetzt und bleibt bis nach der LGS zu.

Der Stadtgarten ist zwar auch Bestandteil der Landesgartenschau, er ist aber vom Hauptgelände, das hinter der Isnyer Brücke beim Bleicheweg (Blumen Kaspar) beginnt, abgetrennt. LGS-Besucher, die die Gartenschau von Norden her erkunden, müssen das Ausstellungsgelände also recht bald kurzzeitig verlassen. Auf Höhe des Trafoturms werden sie dann entweder den Weg derjenigen kreuzen, die in diesem Bereich die einzige Verbindung über die Argen zwischen Ebnet und Altstadt nutzen, oder sie können hier gleich selbst in Richtung Stadtzentrum abbiegen.