Die Wangener Kinderfestkommission hat das für Freitagabend geplante Altstadtfest abgesagt. Als Grund gibt sie auf ihrer Homepage die schlechten Wetterprognosen an. Der in diesem Rahmen vorgesehene Bandcontest findet aber dennoch statt.

„Liebe Wangener, liebe Vereine, liebe Familien, der Deutsche Wetterdienst (sowohl die Dienststellen in Stuttgart als auch in München) hat uns soeben telefonisch in unserer Kernzeit des Altstadtfestes zwischen 17 und 20 Uhr Regen mit 80 bis 100 Prozent und Gewitterwahrscheinlichkeit von 60 bis 80 Prozent mit Böen bis 60 bis 70 km/h angekündigt.“

Mit diesen Worten begründete die Kommission die Absage des beliebten Altstadtfests, das eigentlich um 17 Uhr hätte beginnen und bis tief in die Nacht hinein hätte gehen sollen.

Was dennoch stattfindet

Dennoch stattfinden wird der Bandcontest des Allgäus–Finest–Festivals. Er wird ins Jugendhaus an der Leutkircher Straße verlegt und beginnt um 18 Uhr. Auch der „Bunte Rasen“ am Freitagvormittag wird wie geplant stattfinden.

Kleiner Trost: Für die weiteren Festtage sind die Wettervorhersagen wieder besser.

