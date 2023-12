Wangen will seine Altstadt für die Zukunft rüsten

Der Wangener Gemeinderat hat ein neues Konzept für die Innenstadt auf den Weg gebracht. Dabei soll es nicht allein um den Handel gehen, sondern um zusätzliche Angebote, die Menschen schon heute und künftig vom Besuch einer Stadt erwarten. Der Wohlfühlfaktor ist da ein wichtiges Stichwort.

Der „Wangener Weg“ mit einem klaren Fokus auf gute Entwicklungsmöglichkeiten für den Bereich in der und um die Altstadt herum ist in der Vergangenheit viel gelobt, zuweilen - wie bei der Verhinderung der Kaufland-Ansiedlung - mit Zähnen und Klauen verteidigt worden und gilt bis heute als erfolgreich. Das konstatierte Christian Hörmann, Chef des Münchener Beratungsunternehmens Cima, zuletzt im Stadtparlament. Aber er sagte auch: „Vielleicht ist es Zeit für einen neuen Wangener Weg.“

Einzig die CDU wird bereits konkret

Damit meint er nicht etwa die Abkehr von der Alt- und Innenstadt, sondern vielmehr deren weitere Stärkung - allerdings mit anderen Schwerpunkten, weil die Ansprüche der Menschen im Wandel seien und der Einkauf nicht mehr allein im Fokus steht. In der ersten Debatte zum neuen Innenstadtkonzept ging es zumeist noch nicht um Details, da der Prozess jetzt erst startet. Der einstimmige Beschluss war somit zunächst nur der Startschuss.

Einzig die CDU stellte bereits ganz konkrete, zumeist bekannte Forderungen auf: Größere Ladenflächen über mehrere Gebäude hinweg seien „zwingend“, befand Christian Natterer. Verkehrlich erneuerte er Vorschläge zum Bau von Parkdecks am Finanzamt und über dem Großparkplatz P14. Auch lehnte er eine autofreie Altstadt abermals ab. Zudem solle die Spitalstraße barrierefrei umgebaut und die bereits in der Diskussion befindliche Mauer zwischen St.-Martinskirche und Marktplatz abgerissen werden. Am als Grundlage auf den Tisch liegenden, frischen Cima-Gutachten kritisierte Natterer: Auskünfte zu den größten Frequenzbringern „fehlen gänzlich“.

Öffnungszeiten-Problem wohl nicht lösbar

In der Ansicht ihrer Reihen durch die Beraterexpertise bestätigt sah sich GOL-Fraktionsvorsitzende Doris Zodel. Es gehe darin um die Aufenthaltsqualität. Bei dem nun startenden Prozess gelte es, Bevölkerung wie Betroffene mit ins Boot zu holen, also unter anderem Händler und Innenstadtbewohner.

Auch FW-Fraktionschefin betonte den zunehmend in den Blick geratenen Erlebnisfaktor von Stadtzentren. Dieser sei das „Schlagwort“. Die von Cima im Gutachten kritisierten uneinheitlichen Öffnungszeiten der Geschäfte seien aber nicht in den Griff zu bekommen. Ein Punkt, den Cima-Chef Hörmann in der Sitzung ähnlich sah. Angesichts des Fachkräftemangels müsse man froh sein, weiter die „Kernzeiten“ bedienen zu können.

Stadt „kann nur den Rahmen bieten“

Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Alwin Burth ging noch nicht ins Detail. Es seien „Reserven beschrieben und Grenzen aufgezeigt“ worden. Letztlich könne man als Stadt aber Händler zu nichts zwingen, sondern durch Parkmöglichkeiten, Aufenthaltsqualität und eine gute Begehbarkeit nur den Rahmen zu bieten.

Christian Hörmann reagierte auf die Redebeiträge eher indirekt. Offensichtlich ein Stück weit an die CDU adressiert, sagte er: „Wir müssen heraus kommen aus den Einzelthemen.“ Auch OB Michael Lang plädierte für „ganzheitliches Denken“ - und rief zu Elan auf: „Nach der Landesgartenschau ist nicht alles vorbei. Dann geht es erst richtig los.“