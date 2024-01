Wangen wächst weiter - trotz mehr Todesfällen

Zunehmende Einwohnerzahlen trotz mehr Todesfällen, Kirchenaustritte auf weiterhin hohem Niveau: So liest sich die Jahresbilanz des Wangener Standesamts für 2023. Eine Übersicht zu den interessantesten Daten, mit einem Blick hinter die Statistik.

Wie sieht es bei den Kirchenaustritten aus?

Vor einem Jahr sorgte ein neuer Rekord an Kirchenaustritten in Wangen, aber auch überregional, für Aufsehen. In der Allgäustadt hatten 2022 insgesamt 402 Menschen ihrer Kirche den Rücken gekehrt - 41 Prozent mehr als im Jahr davor. Hauptursache hierfür war, nach einem entsprechenden Gutachten zu Jahresanfang, vor allem die anhaltende Debatte um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche gewesen. Und so waren es Ende des vorvergangenen Jahres 334 Katholiken, die sich in Wangen von ihrer Kirche abwendeten.

In 2023 sind die Zahlen nicht mehr ganz so hoch, aber immer noch besorgniserregend. 349 Menschen traten aus den beiden großen christlichen Kirchen aus, davon waren 274 katholisch - nur im Jahr davor waren es mehr gewesen. Die Beweggründe für den Austritt sind geblieben: Viele sind zwar weiter gläubig, können sich aber nicht mehr mit der Institution Kirche identifizieren, weiß Standesbeamtin Anette Aschenbrenner. Angesichts teilweise enorm gestiegener Lebenshaltungskosten spiele zudem der Faktor Geld (Kirchensteuer) eine mittlerweile große Rolle.

Geht man davon aus, dass von den Menschen mit Konfession in Wangen ungefähr drei Viertel katholisch und ein Viertel evangelisch sind, haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr verhältnismäßig mehr Protestanten von ihrer Kirche abgewendet. In 2022 waren es bei insgesamt 402 Austritten 68 Menschen mit evangelischer Konfession, ein Jahr später immerhin 75 bei nur 349 Austritten.

Wie entwickeln sich die Einwohnerzahlen?

In drei Worten: Wangen wächst weiter. Nach städtischer Zählweise betrug die Einwohnerzahl Ende des abgelaufenen Jahres 28.401, das sind 193 mehr als zwölf Monate zuvor. Laut Statistischem Landesamt hatte Wangen am 30. September 2023 offiziell aber nur 27.534 Einwohner - eine Steigerung sogar um 237. Das Wachstum ist vor allem darauf zurückzuführen, dass vergangenes Jahr mehr Menschen nach Wangen kamen (1873) als dass wegzogen (1609).

Einer der Gründe für diesen Überhang dürfte weiterhin der zusätzliche Wohnraum sein, der auch in 2023 im Wangener Stadtgebiet entstanden ist. Eine Rolle spielen auch die zuletzt gestiegenen Flüchtlingszahlen - vor allem aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern.

Was sagt der Jahresbericht zu den Geburten?

2023 sind im Wangener Stadtgebiet 663 Kinder (Vorjahr: 657) auf die Welt gekommen, davon 329 Jungen (319) und 334 Mädchen (338). Aus Wangen selbst kommen lediglich 163 Neugeborene (187), immerhin 500 (470) sind von auswärts. Was im abgelaufenen Jahr noch deutlicher die Bedeutung der Geburtshilfe im Westallgäu-Klinikum für die gesamte Region zeigte. Anette Aschenbrenner drückt es so aus: „Das Wangener Krankenhaus hat bei werdenden Eltern eben einen guten Ruf.“ Rechnet man die auswärts geborenen Neu-Wangener hinzu, steigt deren Geburtenzahl auf 231 (280).

Was sind die beliebtesten Vornamen?

Bei den neugeborenen Mädchen lösten 2023 Leni und Nora (je achtmal) die Spitzenreiter des Vorjahrs, Laura und Mila (je siebenmal), ab. Platz zwei belegt Lea (siebenmal), den dritten Rang teilen sich Emma, Frieda und Malia (je sechsmal). Bei den Jungen war in 2023 Jakob (11) der unangefochtene Spitzenreiter, gefolgt von Luca (8) und Paul (7). Im Jahr davor waren Ben, Felix, Jakob, Leo, Luis, Noah und Samuel (jeweils sechsmal) die beliebtesten Vornamen gewesen.

Wie fällt die Bilanz bei den Sterbefällen aus?

Sieht man einmal von dem Ausschlag nach oben im Corona-Jahr 2021 mit 684 Verstorbenen ab, setzte sich im Stadtgebiet der Trend der vergangenen Jahre mit leicht, aber stetig steigender Zahl der Sterbefälle in 2023 fort. 633 Totenscheine wurden ausgestellt, das ist eine Steigerung um 14 gegenüber dem Vorjahr. Die meisten davon starben im Wangener Krankenhaus (260), in den Fachkliniken (99), im Hospiz (85) und in Pflegeheimen (59). Von den 633 Verstorbenen waren nur 244 (2022: 264) hier auch gemeldet. Rechnet man die Wangener hinzu, die auswärts gestorben sind, steigt die Zahl auf 302 (323).

Warum wird immer weniger geheiratet?

Seit 2019 geht die Zahl der Eheschließungen im Standesamtbezirk Wangen immer weiter zurück. Lag sie einst bei 220, so haben sich auch im Nach-Corona-Jahr 2023 nur noch 162 Paare das Ja-Wort gegeben - rund 20 weniger als in den beiden Pandemie-Jahren zuvor. Mit einer Erklärung tut sich Anette Aschenbrenner schwer. „Die Ehe scheint nicht mehr den Stellenwert wie früher zu haben“, so die Standesbeamtin. Junge Erwachsene würden heute vielleicht weniger die damit verbundenen Pflichten übernehmen wollen. Eventuell spiele hier auch die Diskussion über die in Frankreich längst eingeführte „Ehe light“ eine Rolle.

Konstant ist dagegen der Anteil der auswärtigen Paare geblieben, die in Wangen heiraten. 2023 traf dies auf 63 und damit rund 39 Prozent der 162 Paare zu. Auch in den vergangenen Jahren hatte dieser Anteil bei knapp 40 Prozent gelegen.