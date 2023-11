Wangen ist dabei bei der weltweite UN-Kampagne „Orange the World“. Mit unterschiedlichen Aktionen soll bei den Orange Days ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt werden. Das ist in der Allgäustadt geplant.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden an mehreren ‐ auch städtischen ‐ Gebäuden von Samstag, 25. November bis Sonntag, 10. Dezember, orangefarbene Banner gehisst und Aktionen umgesetzt.

Im Stadtbild gibt es in der Aktionszeit orangene Schuhe, die daran erinnern sollen, dass Gewalt an Mädchen und Frauen auch mitten unter uns in Wangen ein Thema ist. Hintergrund ist der Gedanke: „Gehe erst ein paar Schritte in meinen Schuhen, wenn Du mich verstehen willst.“

Am Mittwoch, 29. November, werden auf dem Wochenmarkt von 10 bis 12 Uhr vom Internationalen Frauenbündnis Wangen auf dem Marktplatz Orangen verteilt. Am Stand in der Spitalstraße ist Gelegenheit, sich über die Kampagne „Orange the World“ zu informieren und auszutauschen. Als Kontaktperson in Wangen gibt die Stadtverwaltung Petra Lutz vom Verein Frauen und Kinder in Not e.V. an, Mail: [email protected], Telefon 07522/9099598.

Im gut zweiwöchigen Aktionszeitraum finden im ganzen Landkreis zahlreiche Aktionen statt. Das gesamte Programm der Kampagne gibt es hier: www.orangedays-lkrv.de