Der erste Schnee ist in Wangen gefallen - und schon ist Walter, das Walross in der Stadt aufgetaucht. So jedenfalls haben Manon und Stefan Schikora ihr Schneetier getauft, das sie aus der weißen Pracht geformt haben, die am Wochenende über Wangen nieder rieselte.

Walter, das Walross ist übrigens nicht die erste Schneefigur der Schikoras. Bereits in früheren Jahren hat das Paar immer wieder Kreativität walten lassen, wenn es darum ging, was sich mit Schnee alles anstellen lässt. Dazu zählten beispielsweise Hunde, Frösche, Koalabären oder auch ein Weihnachts-Gnom.