Wangen fällt in alte Muster zurück

Wangen / Lesedauer: 4 min

Der FC Wangen kam gegen Aufsteiger Mietingen – trotz dreimaliger Führung – nicht über ein 3:3 hinaus. (Foto: Josef Kopf )

Auch gegen Aufsteiger Mietingen offenbaren die Allgäuer beim 3:3 Schwächen in der Defensive. Am Ende sind die Gäste sogar näher am Sieg als Wangen.

Veröffentlicht: 03.09.2023, 13:51 Von: Giuseppe Torremante