Wangen/Eisenharz steht an der Tabellenspitze

Nach dem 26:20-Sieg im Spitzenduell bei der TSG Backnang II steht die TG Wangen/Eisenharz II an der Tabellenspitze der Kunstturn-Verbandsliga. Der Verlauf des Wettkampfs war äußerst spannend - mit dem besseren Ende für die Allgäuer. Ihren ersten Platz darf die TG am 6. April zu Hause gegen den TSV Lustnau verteidigen. Anschließend geht es zum TurnTeam Staufen, bevor die Rückrunde startet.

Mit einer durchschnittlichen Leistung am Boden holten sich die Turner aus dem Allgäu am ersten Gerät laut Mitteilung lediglich einen Vorsprung von einem Scorepunkt. Jakob Hölz holte hierbei mit seinem ersten Bodeneinsatz in dieser Saison zwei Scorepunkte für Wangen/Eisenharz.

Klare Sache an den Ringen

Das Pauschenpferd entschied die TSG Backnang mit souveränen Leistungen für sich. Trotz einer soliden Leistung hatten die Allgäuer an diesem Gerät wenig entgegenzusetzen. Tizian Müller erturnte in seinem ersten Saisoneinsatz einen von lediglich zwei Scorepunkten für die TG. Am stärksten Gerät der TG Wangen/Eisenharz, den Ringen, wurde dem Gegner dagegen kein Punkt geschenkt. Alle Duelle wurden gewonnen und das Gerät ging mit 10:0 Punkten an die Allgäuer. Damit ging Wangen/Eisenharz mit neun Punkten Vorsprung in die Pause.

Nach der Pause ließen die Gäste aus dem Allgäu jedoch einiges liegen und so holte Backnang am Sprung um vier Scorepunkte auf. Nach einem spannenden Kampf um den Gerätesieg am Barren ging das zweitletzte Gerät unentschieden aus. Mit einem Vorsprung von 19:16 gingen die Allgäuer ans Königsgerät, das Reck. Den TG-Turnern war klar, dass ein einziger Fehler den Sieg kosten konnte. Nervenstark turnten alle vier Turner ihre Übungen und sicherten sich die Gerätewertung am Reck sowie den Gesamtsieg und die Tabellenführung.