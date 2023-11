Wangen/Eisenharz geht als Außenseiter ins Aufstiegsfinale

Für die Turner der TG Wangen/Eisenharz geht die diesjährige Saison in die Verlängerung. Am Samstag (14 Uhr) tritt die Mannschaft in Monheim gegen das GymTeam Metropole Ruhr im Wettkampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga an. Parallel turnt die TG Allgäu gegen den TuS Vinnhorst um den zweiten Aufstiegsplatz.

Dass nach der Saison noch einmal ein Entscheidungswettkampf geturnt werden muss, ist grundsätzlich nicht unbekannt für die TG Wangen/Eisenharz. In den vergangenen Jahren ging es dabei jedoch nicht um den Aufstieg in die zweite Liga, sondern stets um den Klassenerhalt. Als Vizemeister der Südstaffel geht die TG am Samstag laut Mitteilung als krasser Außenseiter in den Wettkampf. Das sehr junge Team aus dem Ruhrgebiet, das überlegen die Meisterschaft in der Nordstaffel für sich entschieden hat, wird nach den bisher gezeigten Leistungen klar favorisiert.

Bei den Gegnern könnte auch ein Ägypter starten

Das GymTeam hatte sich nach dem letztjährigen Aufstieg namhaft verstärkt. Unter anderem kam der diesjährige Ligatopscorer Sen Berkay vom Erstligisten Siegerländer KV. Weitere Verstärkungen wurden vom Ligakonkurrenten KTT Oberhausen verpflichtet. Beim Aufstiegsfinale könnte auch der ägyptische Gastturner Ahmed Elmaraghy zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen und die Qualität der Mannschaft noch einmal erhöhen.

Für die TG Wangen/Eisenharz ist der Wettkampf eine unerwartete Zugabe. Nach einer überragenden Saison und der sensationellen Vizemeisterschaft in der 3. Liga Süd ist allein die Teilnahme am Aufstiegswettkampf ein riesiger Erfolg. Die Turner wollen ohne Druck an die Geräte gehen, jede Übung auf der großen Bühne genießen und freuen sich auf eine der bisher größten Herausforderungen ihrer Karriere. Wie schon vor zwei Wochen fehlt Nico Steinhauser verletzt, Elias Ruf wird verletzungsbedingt nur am Pauschenpferd zum Einsatz kommen können, was die Aufgabe nicht einfacher macht.

Ein besonderer Modus um mögliche Entscheidung

Eine Besonderheit beim Aufstiegsfinale ist das Entscheidungsturnen, der sogenannte Sudden Death. Dieser kommt im seltenen Fall zum Einsatz, sollte ein Wettkampf unentschieden enden. Die Reihenfolge der potenziellen Nachrücker in der zweiten Liga wird am Samstag definitiv im Sudden Death zwischen den beiden Verlierern direkt im Anschluss an die Aufstiegswettkämpfe ermittelt. Beim Sudden Death werden zwei Duelle an den von beiden Mannschaften beliebig gewählten Geräten geturnt. Bei Gleichstand nach zwei Duellen wird dies so oft wiederholt, bis der Wettkampf entschieden ist.