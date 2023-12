„Wangemer Weihnacht“ findet wieder statt

Die „Wangemer Weihnacht“ des Altstadt- und Museumsvereins hat Tradition in Wangen und entwickelte sich seit den 70er-Jahren aus dem gemeinsamen volkstümlichen Adventssingen in der Altstadt. Der Abend vor Heilig Abend steht für eine stimmungsvolle Begegnung der Bürgerinnen und Bürger von Wangen. Am Samstag, 23. Dezember, stimmen ab 19 Uhr Melodien mit Gesang auf die Weihnachtsfeiertage ein. Er erklingen unterschiedliche Instrumenten von Harfe bis zum Blechblasquintett Pentaton, kombiniert mit Texten von Karin Berhalter. Eintrittskarten sind bei der Buchhandlung Natterer oder per Mail an vorstand@amv-wangen erhältlich. Mit dem dem Kauf werden denkmalpflegerische Sanierungsprojekte des AMV unterstützt.