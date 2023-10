„Wangemer Suppentöpfle“ will in eine neue Saison starten

(sz) ‐ Anfang dieses Jahres hat es sich gezeigt, dass das „Wangemer Suppentöpfle“ in der Zeit der Pandemie schmerzlich vermisst wurde. Bereits zum Neustart am 18. Januar und in der Folge konnten an jedem Mittwoch bis zu 120 Mahlzeiten ausgegeben werden.

Die bange Frage, ob das Angebot des ACK, des Arbeitskreises Ökumenischer Kirchen, weiterhin Bestand hat, kann mit einem eingeschränkten „Ja“ beantwortet werden. Voraussetzung, dass die Töpfe mit köstlichem Eintopf wieder dampfen können, ist die Anzahl der Helferinnen und Helfer. Zum ersten Vorbereitungstreffen kamen zwar schon zwanzig motivierte Frauen und Männer, die sich „sehr auf die gemeinsamen Treffen mit Wangener Bürgerinnen und Bürgern freuen“. Aber um die neue Saison mit eigener Küche durchlaufend bestehen zu können, braucht es weitere Ehrenamtliche.

Nicht nur Berufstätige fragen an, ob sie bald wieder ein preiswertes Mittagessen im Gemeindehaus von St. Martin bekommen und dabei Freunde und Bekannte treffen können, vor allem auch viele ältere Menschen warten gespannt auf den Neubeginn. Einen Tag in der Woche nicht selbst kochen und spülen zu müssen und dabei ein wenig Abwechslung vom Alltag zu gewinnen, erscheint wie ein Kurzurlaub zu sein.

Für Menschen mit kleinerem Geldbeutel, die sich den Selbstkostenpreis von 4,50 Euro pro frisch gekochter Mahlzeit nicht leisten können, wird es wieder Gutscheine geben, die über die Sozialpartner ‐ eine davon ist die Tafel ‐ ausgegeben werden. In der Weihnachtspause sind an deren Stelle Einkaufsgutscheine geplant.

Das nächste Treffen für mögliche Helferinnen und Helfer ist am Mittwoch, 15. November, in der Zeit zwischen 10.00 und 12.00 Uhr. Im Gemeindesaal von St. Martin liegen dann Listen aus, in die man sich eintragen kann. Benötigt werden noch etwa 20 Personen für folgende Termine: 22. und 29. November sowie 6. und 13. Dezember 2023, 24. und 31. Januar 2024 und 7. und 14. Februar.