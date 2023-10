Vortrag über das Sterben von Gian Domenico Borasio

Dem Thema Sterben widmet sich die Initiative „Alles hat seine Zeit“ bei ihrer nächsten Veranstaltung. Der Professor für Palliativmedizin an der Universität Lausanne, Gian Domenico Borasio, hält am Mittwoch, 11. Oktober, im Gemeindezentrum St. Ulrich um 19 Uhr einen Vortrag über das, was über das Sterben bekannt ist und welche Mittel und Möglichkeiten es gibt, die Angst vor dem Tod zu verringern und sich auf das Lebensende vorzubereiten. Der Tod ist unter anderem deshalb Angst besetzt, weil wenig darüber bekannt ist, sagt Borasio, der laut Info der Veranstalter als einer der führenden Vertreter seines Fachs in ganz Europa gilt.

In seinem gleichnamigen Bestseller vergleicht Borasio das Sterben mit der Geburt. Ein natürlicher Vorgang, in den so wenig wie möglich eingegriffen werden sollte. Dabei geht er auf viele Themen ein, die uns auf dem Weg dorthin beschäftigen: Was bewirken Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in der Praxis? Was versteht man unter aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe? Was leisten ambulante Hospizdienste? Was geschieht auf einer Palliativstation? Welche Rolle spielen Meditation und Spiritualität? Gian Domenico Borasio beantwortet diese und viele andere Fragen so kompetent wie empathisch und ermöglicht so einen guten Zugang zum Tabuthema Tod.

Der Eintritt beträgt zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Karten sind im Vorverkauf an der vhs Wangen erhältlich. Per Mail: [email protected], Telefon: 07522/74‐242.