Der 84 Jahre alte Mann, der am Donnerstagnachmittag von seinem eigenen Auto in Wangen überrollt worden war ist verstorben. Das teilte die Polizei am Wochenende mit.

Mann wurde zunächst in Klinik gebracht

Der Senior hatte seinen Wagen auf dem Verbindungsweg zwischen der Hölderlinstraße und dem Nieratzer Weg abgestellt. Dabei hatte er offenbar vergessen, den Wagen gegen Wegrollen zu sichern. Als der Pkw sich auf dem abschüssigen Weg selbstständig machte, versuchte der 84–Jährige, sich gegen diesen zu stemmen und ihn anzuhalten. Dabei wurde der Mann von dem Auto zu Boden gestoßen und teilweise überrollt.

Ein Rettungswagen hatte den zunächst lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik gebracht. Am Freitag erlag er jedoch seinen Verletzungen, so die Polizei.