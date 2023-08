Die Stadt Wangen präsentiert für die kommende Spielzeit erneut ein Kleinkunstprogramm mit Kabarett, Comedy und A–cappella–Veranstaltungen. Die Joy–Kleinkunst rückt überdies laut Mitteilung nach und nach näher an die beiden anderen städtischen Kulturreihen — die Altstadtkonzerte und die Theatergastspiele. Bereits dieses Jahr ist es demnach möglich, Mischabonnements mit Veranstaltungen aus allen drei Sparten zu buchen.

Christian Springer macht den Auftakt

Die Saison beginnt am Samstag, 9. September mit dem Soloprogramm „nicht egal!“ des bayerischen Politkabarettisten Christian Springer. Laut Schreiben bedient sein kabarettistisches SchaffenHerz und Hirn des Publikums. Zwischen den Zeilen seiner Soloprogramme lese man seine Botschaft für Toleranz und Mitmenschlichkeit, eingebettet in absurden Witz und skurrilem Biographischen.

Weiter geht es im September mit Soloabenden von Michael Frowin, Christine Schütze und Sia Korthaus. Michael Frowin, der „längst zum Besten gehört, was Kabarett zu bieten hat“ (AZ Mainz), macht den Praxistest. Wo kommt das Lachen her, wo will es hin? Warum lachen wir? Und worüber besser nicht?

Christine Schützes aktuelles Solo „Also, mir wär sie zu dünn!“ feiert den feinen Unterschied. Zum Beispiel den zwischen Sagen und Meinen, Wissen und Verstehen oder den zwischen weiblichen und männlichen (vermeintlichen) Idealtypen.

Sia Korthaus gibt erneutes Gastspiel

In 25 Jahren Solokabarett kommt bei Sia Korthaus einiges an Blödsinn zusammen, heißt es im Pressetext weiter. Sie zeige in ihrem Programm „Im Kreise der Bekloppten“ ihr komplettes Spektrum der Darstellungskunst: Schauspiel, Gesang und Tanz im fliegenden Wechsel. Viele liebgewonnene Figuren tauchen wieder auf, unter anderem Biggi, die mit schlichten Worten die Welt erklärt.

Bauchredner Tim Becker ist am 7. Oktober in der Häge–Schmiede zu Gast. In „Die Puppen, die ich rief“, spielt er mit Puppen. In Dialogen übernehmen sie die Oberhand und ziehen Tim Becker durch die Welt seiner eigenen Show.

Zu Dagmar Schönlebers Kabarettabend „Die Fels*in der Brandung“ wird ihr Trotz gegen den Sturm aus Fake–News, Fehlschlägen und falsch verstandener Fitness angekündigt. Zudem klärt sie die politische Wetterlage sowie den Unterschied zwischen Esoterik und Egomanie auf.

Ausflug in die Märchenwelt

Die vielseitige Künstlerin Rena Schwarz räumt in ihrem Programm „Prinzessin ist auch kein Traumjob“ in der Märchenwelt auf. Sie verlegt alte Märchen in die heutige Zeit und analysiert sie von rechts, links, oben und unten, wie auch von hinten. „Es sind geschickt inszenierte Gedanken, unterhaltsam und zugleich mit Tiefgang, unterbrochen von liebenswert–witzigen und bitterbösen Liedern“, heißt es im Pressetext.

Ein Highlight im Herbstprogramm setzt laut Stadt sicherlich der bayerische Kabarettist Wolfgang Krebs. „Bavaria First“ heißt der Abend, an dem sich Bayern endlich selbständig macht. Zumindest als Illusion. „Wolfgang Krebs ist wie immer ganz allein auf der Bühne, und zwar wie immer zusammen mit vielen Personen“, heißt es über ihn.

Am 11. November präsentiert Roberto Capitoni seine Jubiläumscomedy–Show „Italiener leben länger … außer mit Betonschuhen“. Seit über 40 Jahren ist Capitoni auf den deutschen Bühnen unterwegs. In einer persönlichen, komödiantischen Zeitreise gibt er dabei seine Lieblingsnummern und Klassiker aus insgesamt sieben Solo–Programmen zum Besten.

Jahresrückblick mit Django Asül

Die „Krise als Chance“ sieht Michael Krebs. Der Songschreiber und Musiker liebt den Kontakt mit dem Publikum und feiert die Improvisation mit Piano–Songs und Texten. Musikalisch wird auch die Blockflötenshow mit Wildes Holz. Seit 25 Jahren ist das Trio in der Besetzung Blockflöte, Gitarre und Kontrabass unterwegs. Die Musik bewegt sich zwischen Rock und Jazz, Balladen und Kinderliedern. Bis zum 15 Blockflöten kommen bei einem Konzert zum Einsatz.

Am 27. und 28. November präsentiert auch dieses Jahr Django Asül seinen satirischen Jahresrückblick in der Häge–Schmiede. Mit bissigem Blick und Wortwitz nimmt er die Ereignisse der letzten zwölf Monate ins Visier.

Im Advent bietet Joy–Kleinkunst einen bunten Strauß an weihnachtlichen Abenden. Angefangen mit „Ihr Sünderlein kommet!“ mit Hans Gerzlich, berichtet die Stadt. Das Programm hat die wilde Weihnachtsfeier eines Betriebes zum Thema. Etwas besinnlicher geht es bei Musikkabarett „Liebestraum unterm Tannenbaum“ mit Michael Sens zu. Sens betrachtet die Welt der besinnlichen Zeit vor dem Jahreswechsel aus Perspektive klassischer Komponisten und deren Werke. Wie hätte „Oh Tannenbaum“ geklungen, wäre es von Chopin komponiert? Oder was hätte Virtuose Franz Liszt daraus gemacht?

Weihnachtliches Kabarett

Die bekannte A–cappella–Gruppe Unduzo zeigt das Weihnachtsprogramm „Von Männern, Eseln und Maria“. Die Band schaffe den Spagat aus bekannten, neuarrangierten Klassikern und selbstgeschriebenen Geschichten, die mal gefühlvoll, mal mit einem Augenzwinkern präsentiert werden.

Der Allgäuer Liedermacher Werner Specht unterhält das Publikum mit seiner Band am 20. Dezember. Er richtet einen musikalischen Spiegel auf menschliche Stärken und Schwächen.

Nach dem Weihnachtsfest gönnt Uli Boettcher dem Publikum buchstäblich eine Auszeit. Er habe sich in den letzten beiden Jahren immer wieder eine Auszeit genommen und sich dabei völlig neu kennengelernt.

Das Kleinkunstjahr schließt mit Udo Zepezauer und Mirjam Woggon. In „Ab durch die Mitte — Midlife–Crisis unerwünscht“ fragen sich die beiden, wann die besten Jahre sind.

Das neue Jahr startet am 20. Januar mit Werner Koczwara und seinem Kabarett „Mein Schaden hat kein Gehirn genommen“. Dahinter steckt Kabarett über das Hirn. Koczwara zeigt, wie eng Hirnforschung und Humor beieinanderliegen.

Wie es im neuen Jahr weiter geht

In der Stadthalle ist am 2. Februar der Klavierkabarettist Martin Schmitt zu hören. Er zeigt eine Mischung aus humoristischen, ironischen, hintergründigen und ernsten Geschichten und Songs. Das Ganze am Klavier, bayerisch und bluesgetränkt — praktisch das Blues und Minus des Lebens.

Ebenfalls musikalisch ist Lucy van Kuhl unterwegs. Sie bringt ihr Programm „Alles auf Liebe“ und die Es–Chord–Band (Schlagzeug und Cello) mit in die Häge–Schmiede. Zu Dritt präsentieren sie viele neue Songs, kombiniert mit einem „Best of“ aus der Palette von Lucys Liebesliedern.

Den nächsten Solo–Abend präsentiert Götz Frittrang am 9. März in der Häge–Schmiede. Mit seinem Programm „Götzendämmerung“ zeigt er Stand–up–Kabarett.

Wieder in der Stadthalle tritt am 6. April die bekannte Gruppe Berta Epple auf. Das Trio hat in seiner über 30–jährigen Bühnenlaufbahn viel erlebt. In „Die Rente ist sicher“ versucht es der drohenden Altersarmut zu entfliehen und setzt im Spielcasino alles auf eine Karte. Der kroatische Comedian Boris Stijelja zeigt sein neues Programm „Viagra hält die Blumen frisch — Lebensweisheiten meiner kroatischen Familie“ in der Häge–Schmiede.

Was Luise Kinseher aufführen wird

Am 25. April ist die bekannte bayerische Kabarettistin Luise Kinseher in der Stadthalle zu Gast. Sie zeigt ihr neues Programm „Wände streichen. Segel setzen.“ Zum Inhalt: Kinseher sitzt in ihrer leeren Wohnung und hat plötzlich unendlich viel Platz: Sie könnte ungehindert auf Socken den Gang hinunterrutschen, endlich zu Abba tanzen oder ein Bobby–Car–Rennen veranstalten, wenn da nicht dieses riesige Loch im Boden wäre.

Den Abschluss der Kleinkunstsaison macht Patrizia Moresco. In ihrem Programm „Overkill“ bleibt laut Ankündigung niemand verschont, am wenigsten sie selbst.