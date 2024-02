Volksbank ist Premiumsponsor der Landesgartenschau

Die Volksbank Allgäu-Oberschwaben unterstützt die Landesgartenschau als Premiumsponsor. Sie wird deshalb am Drumlin im Auwiesenpark und an der dortigen Rundbank erkennbar sein. Außerdem tritt sie bei der Veranstaltungsreihe „Meet me at sunset“ als Sponsor in Erscheinung. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Entscheidung für diese Partnerschaft reifte nach einem ausführlichen Rundgang über das Gelände, wie es in der Mitteilung heißt. Auf dem Bild sind die beiden Vorstände Werner Mayer und Josef Hodrus, Oberbürgermeister Michael Lang sowie die LGS-Geschäftsführung Edith Heppeler und Karl-Eugen Ebertshäuser (von links) zu sehen (Foto: Müller).