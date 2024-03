Vier Cellisten konzertieren in Wangen

Das Tayrona-Celloquartett wurde von vier kolumbianischen Cellisten gegründet, die auswanderten und sich nach 15 Jahren in Deutschland wieder trafen. Gegenwärtig sind sie als Cellolehrer an verschiedenen Musikschulen tätig und arbeiten als freischaffende Cellisten. Das Quartett um Juan Gómez, Lehrkraft an der Jugendmusikschule, spielt am Donnerstag, 28. März, um 19.00 Uhr in Wangen im Saal des Weberzunfthauses. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Die Cellisten spielen ein vielfältiges Programm, das Werke klassischer und lateinamerikanischer Komponisten gleichsam enthält. Der erste Teil des Programms präsentiert originale Werke für die Besetzung von europäischen Komponisten wie Alfredo Piatti, Wilhelm Fitzenhagen, Alexandre Tansman und Enric Morera. In diesem Repertoire zeigt sich die Entwicklung des Instruments in Technik und Ausdrucksmöglichkeiten, die im 19. und 20. Jahrhundert stattfand und das Violoncello als eines der beliebtesten Soloinstrumente etablierte.

Im zweiten Teil des Programms steht die lateinamerikanische Musik im Mittelpunkt. Komponisten wie Astor Piazzolla, José Elizondo, Edmundo Villani-Côrtes und Aldemaro Romero zeigen den Reichtum und die Diversität der lateinamerikanischen Musikstile und schöpfen das Potenzial des Tangos, Joropos, Choros und anderer Musikrhythmen mit ausdrucksvollen und lebendigen Kompositionen aus, die für das Celloquartett arrangiert wurden.