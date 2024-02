Viele Temposünder, aber weniger Unfälle auf der A96

„Ernüchternd.“ So ist das häufige Fazit der Polizei zu ihren Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn 96. Der Grund: Viele Autofahrer sind dort schneller als erlaubt unterwegs - bei Nässe auf der Strecke zwischen Wangen und Leutkirch oder vor dem Herfatzer Tunnel. Doch ist wirklich alles so „ernüchternd“ an den Ergebnissen der Kontrollen? In einem Punkt nicht - und bei dem geht es um das Wichtigste: die Unfallzahlen.

Welche Temporegelungen gelten auf der A96 im Württembergischen Allgäu?

Grundsätzlich gilt dort freie Fahrt. Mit drei Ausnahmen: erstens im Herfatzer Tunnel (Tempo 100), zweitens im Winter auf der Talbrücke über die Obere Argen bei Neuravensburg (Tempo 120 zwischen Anfang Oktober und Mitte Mai) und drittens zwischen Wangen und Leutkirch sowie umgekehrt bei Nässe (Tempo 80).

Weshalb gibt es diese Geschwindigkeitsbeschränkungen?

Aus unterschiedlichen Gründen – generell geht es aber um eine höhere Verkehrssicherheit. Beim Herfatzer Tunnel verweist die Polizei auf die Gefahr potenziell besonders schlimmer Unfallfolgen. Bei Bränden etwa durch den Kamineffekt, Vergiftungsgefahr und eingeschränkte Rettungs- und Fluchtwege.

Bei der markanten Talbrücke handelt es sich um ein Stahlbauwerk, das - anders als Beton - besonders anfällig bei Frost ist. Dort kann Nässe auf der Fahrbahn schon bei einstelligen Plusgraden gefrieren und unerwartet Glätte auslösen. Ferner verweist das Polizeipräsidium Ravensburg - wie im Tunnel - auf mögliche schlimmere Unfallfolgen als auf freier Fläche. In Erinnerung sind zum Beispiel zwei dramatische Unfälle in den Jahren 2011 und 2015. 2011 hing die Fahrerkabine eines Lastwagens über der Brückenbrüstung. Die spektakuläre Rettungsaktion verlief erfolgreich. Vier Jahre später brannte ein Sattelauflieger komplett aus und es waren Auswirkungen auf die Statik des Bauwerks zu befürchten. Das Bauwerk musste später saniert werden. Ein Jahr später wurde die Tempobegrenzung eingeführt.

Das Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde bei Nässe zwischen Wangen und Leutkirch gibt es ebenfalls seit 2016. Vorangegangen war eine langwierige politische Diskussion inklusive eines Kompetenzgerangels zwischen Bund und Land um die Einführung einer generellen Höchstgeschwindigkeit von 120 in dem Bereich. In den Jahren zuvor hatte es auffällig viele Unfälle auf der kurvigen Strecke gegeben – vor allem, wenn es regnete.

Wie misst die Polizei die Geschwindigkeit der Autofahrer auf der A96?

Inzwischen verfügt das Polizeipräsidium Ravensburg dafür über moderne Technik. Seit Dezember 2020 ist ein sogenannter „Enforcement Trailer“ im Einsatz. Die komplexe Messtechnik dieses Anhängers auf Laserbasis kann den Verkehr nach Angaben der Beamten auf bis zu vier Fahrstreifen gleichzeitig erfassen und zwischen Pkw und Lkw unterscheiden. Weiterer Vorteil des 150.000 Euro teuren Geräts sei, dass eine Strecke über einen langen Zeitraum ohne Personal vor Ort gemessen werden könne.

Seit April 2021 ist darüber hinaus ein Geschwindigkeitsmessfahrzeug vom Typ Mercedes-Sprinter mit derselben Lasermesstechnologie in Betrieb. Das System kann per Stativ im Freien sowie aus dem Fahrzeug heraus für beide Fahrbahnrichtungen flexibel eingesetzt werden, so die Polizei. Beide Systeme werden aber nicht allein auf der Autobahn eingesetzt.

Wie bewertet die Polizei ihre eigenen Messergebnisse?

Wie gesagt: Mehrfach hat sie in jüngerer Vergangenheit von „ernüchternden“ Ergebnissen berichtet. Sowohl am Herfatzer Tunnel als auch bei Nässe ist regelmäßig rund ein Viertel aller Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Und das teilweise so deutlich, dass immer wieder diverse Führerscheine einkassiert werden müssen.

Allerdings hat insbesondere die Einführung von Tempo 80 bei Nässe offenbar eine positive Wirkung. Das belegen die Statistiken der Polizei. Demnach krachte es vor der Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem 13 Kilometer langen Streckenabschnitt der A96 im Schnitt 10,4 Mal pro Jahr (Mittelwert der Jahre 2012 bis 2016). Zwischen 2017 und 2023 war es mit 3,4 Unfällen nur noch ein Drittel.

Das Präsidium führt dies auf die geringere Gefahr von Aquaplaning und damit das sinkende Risiko, die Kontrolle über das Fahrzeug bei niedrigerem Tempo zu verlieren, zurück. Denn ungeachtet der zahlreichen den Messautomaten ins Netz gehenden Temposündern und teilweise auch Rasern halten sich letztlich dann doch drei Viertel aller Verkehrsteilnehmer an Tempo 80 - und fahren damit sicherer.

Welche Strafen drohen Temposündern eigentlich?

Um seinen Führerschein für einen oder mehrere Monate zu verlieren, muss man außerorts – und damit auch auf der A96 - schon drastisch über den vorgegebenen Tempolimits liegen. So ist der „Lappen“ erst für mindestens einen Monat weg, wenn der Tacho 41 Kilometer pro Stunde darüber anzeigt. Seit der jüngsten Bußgeldreform geht Rasen allerdings richtig ins Geld. Denn zugleich werden – abhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit – zwischen 320 und 700 Euro fällig. Dazu kommen zwei Punkte in Flensburg.

Einen Punkt in der Verkehrssünderkartei gibt es aber bereits für alle, die mindestens 21 Kilometer pro Stunde zu schnell sind. Zusätzlich kostet das 100 Euro – mit aufsteigender Tendenz, je schneller das Tempo ist. Eher in den Bagatellbereich fallen geringere Überschreitungen, die allesamt mit zweistelligen Geldbeträgen geahndet werden.

Was wünscht sich die Polizei bei der Verkehrsüberwachung?

Mit ihren Kontrollen sieht sich die Polizei generell auf dem richtigen Weg. Denn „überhöhte Geschwindigkeit“ ist auf Autobahnen Unfallursache Nummer eins. Zugleich lässt das Ravensburger Präsidium aber indirekt durchblicken, dass es gern mehr tun würde. Dabei verweist es auf beschränkte personelle wie technische Kapazitäten und zieht außerdem einen internationalen Vergleich. Laut Europäischem Sicherheitsrat belege Deutschland im europäischen Vergleich einen „sehr nachrangigen Platz“ bei der Sanktionierung von Geschwindigkeitsverstößen: Während hierzulande 34 Strafzettel pro 1000 Einwohner verfolgt würden, liege diese Quote in Österreich bei 560.

Apropos international: Wie hoch ist der Anteil von Autos mit ausländischen Nummernschildern, die auf der A96 zu schnell sind?

Darüber führt die Polizei keine Statistiken. Sie vermutet aber, dass es mehr sind als auf anderen Autobahnen, allein weil mehr im Württembergischen Allgäu mehr von ihnen unterwegs sind. Denn die A96 habe sich über die Jahre zu einer wichtigen Nord-Süd-Achse für den internationalen Verkehr entwickelt – insbesondere als bedeutende Verbindung von und nach Österreich sowie indirekt auch in die Schweiz.