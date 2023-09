Vermisster Mann aus Wangen tot aufgefunden

Ein 63 Jahre alter Mann aus Wangen, nach dem die Polizei gestern auch öffentlich gesucht hatte, wurde am Dienstagabend tot in einem Waldgebiet nördlich von Wangen aufgefunden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte der 63-Jährige mit seinem Mountainbike verunfallt sein. Hinweise auf die Beteiligung Dritter gebe es aktuell nicht, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwochmorgen.

Er wollte mit dem Rad nach Zaisenhofen fahren

Wie das Polizeipräsidium in Ravensburg mitteilt, erschien der Mann am Freitagmorgen nicht wie üblich bei seiner Arbeitsstelle. Er wollte an diesem Morgen die etwa 14 Kilometer lange Strecke nach Kißlegg-Zaisenhofen mit dem Fahrrad fahren. Sowohl von ihm als auch von seinem blauen Herren-Mountainbike fehlte daraufhin jede Spur.

Suchmaßnahmen des Polizeipräsidiums Ravensburg, in die bereits unter anderem ein Polizeihubschrauber, Personenspürhunde und weitere Hilfsorganisationen eingebunden waren, führten zunächst nicht zum Erfolg, woraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst wurde.