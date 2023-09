Seit vergangenem Donnerstagabend wird Robert M. aus Wangen im Allgäu vermisst. Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach vermisstem 63-Jährigen.

Er wollte mit dem Rad nach Zaisenhofen fahren

Wie das Polizeipräsidium in Ravensburg mitteilt, erschien der Mann am Freitagmorgen nicht wie üblich bei seiner Arbeitsstelle. Seither ist unbekannt, wo er sich aufhält. Er wollte an diesem Morgen die etwa 14 Kilometer lange Strecke nach Kißlegg-Zaisenhofen mit dem Fahrrad fahren. Sowohl von ihm als auch von seinem blauen Herren-Mountainbike fehlt jede Spur.

Suchmaßnahmen des Polizeipräsidiums Ravensburg, in die bereits unter anderem ein Polizeihubschrauber, Personenspürhunde und weitere Hilfsorganisationen eingebunden waren, führten bislang nicht zum Erfolg.

Vermisster hat vermutlich grün-grauen Wanderrucksack dabei

Der Vermisste ist etwa 1,82 Meter groß, von schlanker Statur und trägt mittellanges, graumeliertes Haar. Er trägt vermutlich eine blaue Jeans-Jacke mit einem Clown-Button sowie eine braun-bernsteinfarbene Brille. Er führt vermutlich sein blaues Herren-Mountainbike sowie einen grün-grauen Wanderrucksack bei sich. Der Vermisste hält sich gerne im Bereich des Elitzer Sees, Schloss Achberg oder auch am Argenzusammenfluss auf.

Die Polizei bittet Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sich beim Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/9840 zu melden.