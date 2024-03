Vergleichsweise geringe Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt im Allgäu

Eine Frühjahrsbelebung in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten stellt die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg fest. In ihrem Bezirk waren im März 16.030 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 4,1 Prozent weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 3,5 Prozent. Auch in Wangen ist eine Belebung zu spüren.

154 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr

Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Wangen hat sich von Februar auf März um 74 auf 1.668 Personen verringert. Das waren 154 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im März 2,7 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 2,5 Prozent.

Damit gilt für Wangen, was auch für den Gesamtbezirk gilt: Kurz vor Ostern und begünstigt durch die milde Witterung zog insbesondere die Beschäftigung im Gastgewerbe und in vielen Außenberufen wieder an. Der Arbeitsmarkt in der Region ist weiterhin robust, jedoch fiel die Frühjahrsbelebung heuer unterdurchschnittlich aus, was die Arbeitsagentur auf die seit Monaten abgeschwächte Konjunkturentwicklung zurück führt.

199 neue Arbeitsstellen gemeldet

Das ist auch am Stellenmarkt zu beobachten: Sowohl die Zahl der Stellenneumeldungen als auch der Bestand an unbesetzten Arbeitsstellen gingen in den vergangen vier Wochen zurück. Im Bereich Wangen meldeten Arbeitgeber im März 199 neue Arbeitsstellen.