Verdacht auf Straftat: Polizeispürhund ist in Wangen im Einsatz

Ein normale Verkehrskontrolle in Wangen hat sich am Montagabend doch etwas in die Länge gezogen. Beteiligt waren ein Fahrzeug mit zwei Insassen, mehrere Streifenwagen und ein Spürhund.

Polizeihundeführer angefordert

Eine Wangener Polizeistreife wollte am Montag gegen 17.30 Uhr im Haidösch ein Fahrzeug mit osteuropäischem Kennzeichen und zwei Insassen kontrollieren. Es war eine normale Verkehrskontrolle, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. In dessen Verlauf hätten sich jedoch „Verdachtsmomente auf strafbare Handlungen“ ergeben. Deshalb sei auch ein Polizeihundeführer samt Spürhund vom Ravensburger Präsidium hinzugezogen worden.

So zog sich die Kontrolle des Fahrzeugs in die Länge, mittlerweile waren mehrere Polizeistreifen beteiligt. Am Ende habe sich der Verdacht aber nicht bestätigt, so die Polizei weiter. Nach über eine Stunde konnten die beiden Insassen am Montagabend ihre Fahrt fortsetzen.