Christine Urspruch wird Anfang kommender Woche bei zwei lyrisch–musikalischen Abenden mit ihrem Stück „Frauen.Leben.Liebe“ im Rahmen der Wangener Festspiele zu erleben sein. Was die Schauspielerin, die bereits seit 15 Jahren in Wangen lebt, sonst gerade so macht, was sie von der autofreien Wangener Altstadt hält und warum es ihr manchmal auch in ihrer Heimatstadt nicht gelingt, einfach sie selbst zu sein, verrät sie im Interview mit Susi Weber.

Mit „Frauen.Leben.Liebe“ steht eine Zusatzaufführung bei den Wangener Festspielen auf dem Programm, in der auch Sie zu sehen sein werden. Was erwartet die Zuschauer?

Ein lyrisch–musikalischer Abend mit Elisabeth Ebner, Florian Thunemann und mir, ein Theaterabend mit Text, Gesang und Gitarrenbegleitung. Inhaltlich geht es darum, wie Frauen das Leben und die Liebe sehen, wie sie dem Leben mit ganz eigener Kraft und Leidenschaft begegnen und wie sie ihr Leben leben und die Liebe auskosten — oder an beidem leiden. Zum Programm gehören unter anderem Auszüge aus dem Briefwechsel zwischen Nelly Sachs und Hilde Domin, Gedichte von Erich Kästner und Ingeborg Bachmann, Liebes–Chansons, eine dramatische Gretchenarie, Anweisungen für eine gute Ehefrau oder gar eine Ode an den alternden Körper. Ich habe weitgehend Regie geführt, aber dennoch ist es ein gemeinschaftliches Werk.

Mit Elisabeth Ebner und Florian Thunemann verbindet Sie ja auch sonst eine gewisse „Wangener Vergangenheit…

Ja, das ist richtig. Beide waren 2021 ebenfalls bei den Festspielen dabei, als ich beim Familienstück „An der Arche um Acht“ von Ulrich Hub mitwirkte. Elisabeth Ebner ist eine Freundin, Florian Thunemann kenne ich schon aus der Zeit am Theater in Wiesbaden. Immer wieder stehen wir mit „Frauen.Leben.Liebe“ gemeinsam auf der Bühne. Schön, dass jetzt auch wieder in Wangen tun zu können.

Sie leben seit 2008 in Wangen. Wie wohlfühlen Sie sich hier, wie oft sind Sie hier und wie ungestört lässt es sich hier leben?

Ich fühle mich total wohl. Es ist eine wunderschöne Gegend. Ungestört bin ich immer zu Hause, in meinem Garten. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich mindestens dreimal angesprochen, nach Selfies oder Autogrammen gefragt und anderes. Dazu muss ich in Stimmung sein. Manchmal möchte ich auch nur meinen Sinnen folgen, mich treiben lassen und mein Treiben genießen. Ich finde die Größe der Stadt Wangen schön: Hier habe ich meine Buchhandlung, meine Restaurants, alles, was das Herz begehrt. Das alles entspricht meinem Naturell. Manchmal bin ich Wochen am Stück unterwegs und komme nur am Wochenende heim. Zuletzt war ich fast vier Wochen lang ununterbrochen in Wangen. Da juckt es mich dann aber schon auch wieder in den Fingern, wegzugehen und wieder zu arbeiten. Meine Tochter macht im kommenden Jahr hier in Wangen ihr Abitur. Sie ist eine richtige Wangenerin und war gerade einmal drei, als wir hierhergezogen sind.

Interessieren Sie sich auch für die Lokalpolitik oder die Landesgartenschau?

Ja, natürlich. Die Landesgartenschau ist ein Riesending und ich werde da im kommenden Jahr sicher auch Auftritte haben. Gespräche mit der Landesgartenschau GmbH und Oberbürgermeister Michael Lang laufen bereits. Lokalpolitisch bin ich schon bei manchen Themen dabei und beispielsweise gegen die autofreie Altstadt. Ich bin total auf das Auto angewiesen und sehr dafür, das bisherige Fahr– und Parksystem zu erhalten. Ich finde auch, die Altstadt muss belebt sein.

Allgemein kennt man Sie ja auch als „Silke Haller“, genannt „Alberich“, im Münsteraner Tatort, bei dem Sie schon seit 2002 mitspielen. Eine lange Zeit. Macht das immer noch Spaß?

Tatort macht immer noch wahnsinnig Spaß. Ich bin seit 44 Folgen dabei, die 45. wird im September gedreht. Es ist immer so ein bisschen wie Klassentreffen und ein großes Hallo, wenn man mit den Kollegen Jan Josef Liefers, Axel Prahl, Claus Dieter Clausnitzer und all‘ den anderen wieder zusammenkommt, um zu spielen. Durch die wechselnden Autoren und deren Handschriften für die Drehbücher ist es auch immer wieder eine neue Herausforderung, die Geschichten umzusetzen. Unsere nächste neue Tatort–Folge wird übrigens im November in der ARD ausgestrahlt.

Was machen Sie — neben dem Tatort — denn sonst gerade so?

Gerade habe ich als Anwältin Eva Schatz eine Hauptrolle für die ARD in „Einspruch, Schatz“ gespielt. Das ist eine sehr lustige Mischung aus Komödie und ein bisschen Drama, vom Stil hat es etwas von „Ich heirate eine Familie“ mit Thekla Carola Wied aus den 80er–Jahren. Als Single–Frau lerne ich einen Witwer kennen, verliebe mich in ihn und habe mit ihm eine Affäre. Er möchte aber nie, dass wir uns bei ihm treffen und ich seine Kinder kennenlerne. Der jeweils 90–minütige Zweiteiler wird am 22. und 29. September ausgestrahlt. Bereits am 20. September läuft in RTL „Die Verräter“, ein Reality–Game, das von Sonja Zietlow moderiert wird und bei dem es um Vertrauen, Betrug und Lügen geht. Dafür haben wir in einem Schloss in Frankreich gedreht. Es war eine wahnsinnstolle Erfahrung: Man muss sich auf die Schliche kommen, weiß nie, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt, muss aber auch miteinander agieren.

Der September wird also Ihr Monat. Da haben Sie am 16. ja auch noch Geburtstag. Wie wird der denn gefeiert?

Vergangenes Jahr war ich bei Dreharbeiten in Leipzig. Meine Tochter und meine Schwester kamen damals zu Besuch. Dieses Jahr ist es ein Samstag, da würde sich eine Party anbieten. Ich wäre auch tatsächlich in Wangen und werde mir das noch überlegen.

Karten für das zusätzliche Gastspiel von Christine Urspruch, Elisabeth Ebner und Florian Thunemann am Dienstag, 1. August, 19.30 Uhr, mit ihrem Programm „Frauen.Leben.Liebe“ im Zunftwinkel gibt es im Wangener Gästeamt oder unter www.reservix.de/tickets-festspiele-wangen/t9979. Die Aufführung am Montag, 31. Juli, ist bereits ausverkauft. Bei Wetterunsicherheit kann man sich unter festspiele-wangen.de informieren, ob gegebenenfalls in der Stadthalle gespielt wird.