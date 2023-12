Unterstützung für Kinder in Not

Ein Lichtblick in dunklen Lebenslagen - das will der Verein Lichtblick-hilft Familien e. V. für Menschen in und um Wangen sein. Kinder und Jugendliche stehen dabei im Mittelpunkt. „Familien finden bei uns Unterstützung, egal ob es um Kinderarmut geht oder um Hilfestellung bei der Bewältigung des Alltags im schlimmsten Fall, wenn zum Beispiel ein Elternteil schwer erkrankt oder stirbt, durch die Kostenübernahme für eine Familienpflegerin“, erklärt Marion Lang vom Verein. Die Weihnachtsspende der Thüga Energie in Höhe von 1.500 Euro hilft bei dieser wichtigen Aufgabe. „Das Geld kommt direkt bei den Kindern und Familien in der Region an“, versichert Marion Lang. „Unser Ziel ist es, schnell und unbürokratisch zu helfen, was uns nur möglich ist, wenn wir Sponsoren an unserer Seite haben, die unsere Herzensangelegenheit teilen. Dass die Thüga Energie nun auch dazugehört, freut uns sehr.“ Im Bild: Marcus Mohr und Carmen Löscher (re.), beide Thüga Energie, bei der Scheckübergabe an Marion Lang (Vereinsvorsitzende) vom Verein.