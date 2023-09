Unterhaltung, Tradition und Vielfalt für die ganze Familie

Die Stadt Wangen präsentiert in Zusammenarbeit mit der Kulturgemeinde Wangen für die kommende Spielzeit erneut ein vielfältiges und hochkarätiges Theater- und Konzertprogramm mit insgesamt sechs Altstadtkonzerten, einem Kinderkonzert, sechs Theaterproduktionen sowie dem traditionellen Weihnachtstheater im Festsaal der Waldorfschule.

Zum Auftakt der Altstadtkonzertsaison 2023/24 gibt das Ingenium Ensemble am Freitag, 13. Oktober, ein Konzert in der Stadtkirche St. Martin. Das slowenische A-cappella-Sextett präsentiert das abwechslungsreiche Programm „Journey of Life ‐ eine musikalische Lebensreise“. Das preisgekrönte Trio con Brio Copenhagen spielt am Donnerstag, 9. November, in der Stadthalle ein Konzert mit Werken von Beethoven, Prokofjew und Schostakowitsch. Im neuen Jahr ist zum zweiten Mal nach 2019 das Varian Fry Quartett zu Gast in Wangen. Die vier Mitglieder der Berliner Philharmoniker spielen Werke von Beethoven, Bohuslav Martinú und Antonin Dvorak.

Ebenfalls zum zweiten Mal Teil der Wangener Altstadtkonzerte ist die Trombone Unit Hannover. Das Posaunenoktett wird bei seinem Konzert am Samstag, 24. Februar, von zwei Percussionisten unterstützt. Am Sonntag, 10. März, nimmt das junge Bläserquintett Bright Brass nachmittags beim Kinderkonzert das junge Publikum mit auf eine Reise um die Welt mit fünf Blechbläsern. Abends beim Altstadtkonzert präsentiert das Ensemble unter dem Titel „Der Amerikaner“ Stücke von Jan Koetsier, Kerry Turner, Astor Piazzolla, oder George Gershwin. Das Pianoduo Siloti beschließt die Wangener Konzertsaison am Sonntag, 21. April. Olga Monakh und Nicolas Bringuier spielen vierhändig Kompositionen von Mykola Lyssenko, Antonin Dvorak, Bedrich Smetana, Fran Schubert, Johannes Brahms und Franz Liszt.

Nach dem Saisoneröffnungsabend am Donnerstag, 5. Oktober, im Jazzpoint Wangen beginnt die Spielzeit am Freitag, 27. Oktober, mit dem literarischen Bestseller „Ein ganzes Leben“ von Robert Seethaler, inszeniert von der Württembergischen Landesbühne Esslingen. In der Häge-Schmiede zeigt das Landestheater Tübingen am Sonntag, 12. November, die Komödie „Die Präsidentinnen“. Das jährliche Weihnachtstheater findet dieses Jahr am Samstag, 9. Dezember, im Festsaal der Waldorfschule statt. Die WLB Esslingen zeigt das Stück „Anton ‐ ein Mäusemusical“ für Kinder ab fünf Jahren. Das Weihnachtstheater beginnt dieses Jahr bereits um 14 Uhr. Ebenfalls weihnachtlich unterhält die WLB Esslingen am Donnerstag, 14. Dezember, das Publikum mit der typisch britischen Komödie „Messias“ in der Stadthalle. Die Esslinger sind auch im neuen Jahr noch einmal zu Gast. Sie bringen am Sonntag, 4. Februar, Juli Zehs erfolgreichen Roman „Corpus Delicti“ auf die Bühne in der Waldorfschule. Das Stück ist Abiturthema 2024 und eigens für Jugendliche ab 15 Jahren inszeniert.

Das Landestheater Detmold kommt am Samstag, 2. März, mit dem Stück „Vater (Le Père)“ von Florian Zeller nach Wangen. Zum Abschluss der Spielzeit 2023/24 ist das Theater Lindenhof aus Melchingen am Dienstag, 11. Juni, mit seiner Wanderbühne und dem Shakespeare-Klassiker „Ein Sommernachtstraum“ auf dem Gelände der Landesgartenschau zu sehen. Eine Dauerkarte für die Landesgartenschau Wangen im Allgäu oder eine Tageskarte vom 11. Juni 2024 berechtigt zum freien Eintritt zu diesem Stück. Einzelkarten unabhängig von der Landesgartenschau gibt es für „Ein Sommernachtstraum“ voraussichtlich ab Januar 2024 zu kaufen.

Einzelkarten für die Theater und Konzerte können im Gästeamt, Telefon 07522/74211, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder über www.reservix.de gekauft werden. Informationen und verschiedene Abonnements, auch als Mischabonnement mit Kleinkunstveranstaltungen, gibt es im Kulturamt, Telefon 07522/74241, Mail an