Unter Drogen hinterm Steuer

Gleich zwei Fahrzeuglenker, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen, hat die Polizei am Mittwochabend im Stadtgebiet gestoppt. Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Moped-Fahrers stellten die Beamten laut Polizeibericht deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum fest, was ein Test bestätigte. Kurz nach 23 Uhr stoppten die Polizisten eine 23-jährige Autofahrerin, die ebenfalls unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen schien. Auch bei ihr schlug ein Vortest auf Drogen an. Beide Fahrer mussten die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Auf sie kommen nun, sofern die Ergebnisse der Blutuntersuchung die Drogenbeeinflussung bestätigen, ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu. Sowohl der 29-Jährige als auch die 23-Jährige mussten ihr Fahrzeug stehen lassen.