Ungesicherte Ladung fällt von Lkw

Mehrere Säcke mit Salztabletten, die nicht gesichert auf einem Anhänger lagen, haben am Dienstag kurz nach 15 Uhr für einen Unfall gesorgt. Das teilt die Polizei mit. Ein 18–Jähriger bog mit seinem VW und dem Anhänger mutmaßlich etwas zu schnell von der Oderstraße in die Siebenbürgenstraße ab, sodass die ungesicherten Säcke auf die Fahrbahn fielen. Ein entgegenkommender 64–jähriger Mazda–Fahrer konnte den Säcken, die unmittelbar vor seinem Fahrzeug landeten, nicht mehr ausweichen. Im weiteren Verlauf streifte der Anhänger den Mazda seitlich. Am Wagen des 64–Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro, der Anhänger blieb unbeschädigt.