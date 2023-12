Unfallverursacher steht unter Drogeneinfluss

Erheblich unter dem Einfluss von Drogen stand ein 35-Jähriger, der am Montag gegen 8.30 Uhr in der Leutkircher Straße einen Auffahrunfall verursacht hat. Der Mann fuhr dem Polizeibericht zufolge mit seinem Skoda einem vorausfahrenden 62-jährigen Lkw-Fahrer, der verkehrsbedingt warten musste, hinten auf. Während am Lkw nur geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Skoda auf rund 3000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem 35-Jährigen erhebliche Ausfallerscheinungen fest. Ein Vortest verlief positiv auf mehrere Drogenarten. Der 35-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Da er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kommen auf ihn nun mehrere Strafanzeigen zu. Auch gegen die Halterin des Skoda haben die Beamten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie die Fahrt zugelassen hatte.