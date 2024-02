Wangen

Unfallflucht mit mehreren Tausend Euro Schaden

Wangen / Lesedauer: 1 min

Zeugen zum Verkehrsunfall oder der Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich beim Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/9840 zu melden. (Foto: David Inderlied/dpa )

Sachschaden in Höhe von 5.000 bis 10.000 verursache ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag auf dem Parkplatz der Fachklinik Am Vogelherd in Wangen.