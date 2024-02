Unfall mit 1,6 Promille verursacht

Gut 1,6 Promille hatte laut Polizeibericht ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer intus, der am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der K 8002 zwischen Mindbuch und Pflegelberg in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Opel einer entgegenkommenden 44-Jährigen kollidiert ist. Während der Unfallverursacher ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt blieb, erlitt die 44-Jährige mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-Jährige musste indes in einem Krankenhaus Blut abgeben. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Opel wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Wagen. Der 68-Jährige hat nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.