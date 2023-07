Wangen

Unfall beim Abbiegen

Wangen / Lesedauer: 1 min

Glimpflich verlaufen ist laut Angaben der Polizei ein frontaler Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf der L 320 zwischen Roggenzell und Neuravensburg am Montag gegen 17 Uhr. Eine 29 Jahre alte VW–Lenkerin war in Richtung Neuravensburg unterwegs und wollte an einer Einmündung nach links abbiegen.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 15:14 Von: sz