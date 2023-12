Unfall bei Nebel geht glimpflich aus

In letzter Sekunde hat laut Polizeibericht ein 57-jähriger Opel-Fahrer am Montagmorgen gegen 7 Uhr drei Arbeiter auf der K 8043 gesehen und ist beim Ausweichen mit einem Entgegenkommenden zusammengestoßen. Der 57-Jährige war von Leupolz in Richtung Kißlegg unterwegs, als er die drei Männer, die Arbeiten am Gleis verrichteten, bei dichtem Nebel äußerst spät erkannte. Er wich aus und stieß mit dem VW Transporter eines 21-Jährigen zusammen, der ihm in diesem Moment entgegenkam. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt knapp 4.000 Euro.