Laut Pressestelle der Polizei in Ravensburg ist auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau kurz vor der Anschlussstelle Wangen-Nord ein Auto in eine Baustellenabsperrung gefahren.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die linke Fahrspur war während der Bergungsarbeiten gesperrt. Es kam zeitweise zu rund sechs Kilometern Stau.

Im Stau kam laut Pressestelle währenddessen ein weiteres Fahrzeug zum Liegen und musste durch den Pannendienst abgeschleppt werden.