Unentschieden in einem Tischtennis-Krimi

Spannung pur beim Spiel zwischen dem 1. TTC Wangen und der TSG Leutkirch in der Tischtennis-Landesklasse. Die Entscheidung in dem Tischtennis-Krimi am vergangenen Samstag fiel erst nach drei Stunden im Schlussdoppel. Simon Kunert und Stefan Halder gewannen die Partie gegen Georg Engler und Lauras Butkus mit 3:0 (11:8, 11:4, 11:6) und sicherten dem 1. TTC beim 8:8-Unentschieden noch einen Zähler.

Trümpfe zunächst in der Hand der Gastgeber

Nach dem Spielverlauf musste Wangen mit dem Ergebnis zufrieden sein. Auch wenn zunächst alle Trümpfe in der Hand der Gastgeber lagen. Kunert/Halder schlugen im Eingangsdoppel Christhart Kratzenstein und Patrick Frick in drei Sätzen (11:6, 11:8, 12:10) und auch Martin Stocker und Andreas Fricker waren trotz verlorenem ersten Satz mit 3:1 gegen Engler/Butkus die Besseren. Gut gekämpft, aber verloren hieß es bei der 1:3-Pleite jedoch für Philipp Sohler/Marcel Kunkel gegen Daniel Burger/Andreas Peter.

Beim Sieg in drei Sätzen zeigte Kunert, die Wangener Nummer 1, Burger im Spitzenpaarkreuz klar die Grenzen auf. Ein knappes 2:3 musste dagegen Stocker im Match gegen Kratzenstein hinnehmen. Halder gewann überzeugend gegen Frick mit 3:0, doch danach kippte das Spiel mehr und mehr in Richtung der Leutkircher. Sohler musste gegen Engler eine Fünf-Satz-Niederlage akzeptieren. Im Satzergebnis eindeutig verlief das Match von Kunkel, das der Wangener mit 0:3 gegen Andreas Peter verlor. Ebenfalls ohne Satzgewinn blieb Fricker gegen Butkus - somit hieß es plötzlich 4:5 aus Sicht des 1. TTC.

Enge Duelle im hinteren Paarkreuz

Kunert schaffte den Ausgleich. Nach verlorenem ersten Satz startete er gegen Kratzenstein durch und holte laut Mitteilung mit sehenswerten Ballwechseln in vier Sätzen einen wichtigen Punkt für seine Mannschaft. Die TSG ging aber erneut in Führung: Burger (gegen Stocker) und Engler (gegen Halder) setzten sich jeweils im Entscheidungssatz durch. Sohler verkürzte gegen Frick in drei Sätzen auf 6:7.

Harte Fights im hinteren Paarkreuz: Wangens Kunkel zeigte gegen Lauras Butkus beim 11:9, 11:6, 7:11, 11:9 sein Können und glich zum 7:7-Zwischenstand aus. Gegen Peter lieferte Fricker ein sehenswertes Spiel. Erst im Entscheidungssatz musste er eine knappe 2:3-Niederlage hinnehmen.

Bevor die beiden Doppel final gegenübertraten, stand es 8:7 für die Gäste. Kunert/Halder hatten dann die spielerischen Mittel, um Engler/Butkus mit 3:0 zu distanzieren - Endstand 8:8.

Momentan befinden sich beide Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle. Wangen steht auf Rang vier und gastiert am Samstag um 14.30 Uhr beim Spitzenreiter SV Amtzell II. Die TSG Leutkirch ist Sechster und trifft am Samstag, 10. Februar (14 Uhr), auf den momentanen Tabellennachbarn TSG Lindau-Zech.