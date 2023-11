Unbekannter wirft Scheiben ein

Die Fensterscheiben zweier Gebäude in der Lindauer Straße und in der Karl-Speidel-Straße hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingeworfen. Das teilt die Polizei mit. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter der Telefonnummer 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen melden.