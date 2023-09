Unbekannter streift Warnbake

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr eine Warnbake, die an einer Baustelle an der Einmündung Ravensburger Straße/Zeppelinstraße abgestellt war, gestreift und beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen, das wegen Fahrerflucht ermittelt, unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen.